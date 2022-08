Encore un nom original à mettre à l'actif de SSUPD - qui est une branche de Lian Li, au cas où vous vous posiez la question de l'origine de cette marque encore assez nouvelle. Plus d'un an après l'introduction d'un premier boitier assez rikiki nommé le Meshilicious, la marque a vu les choses en un poil plus grand avec le Meshroom S, mais toujours avec autant d'amour pour le mesh, comme le nom le sous-entend plus que clairement.

Le concept de base reste donc inchangé, il s'agit toujours d'un boitier SFF ne possédant de base aucune paroi pleine. En effet, il s'agit essentiellement d'un châssis intégralement habillé de mesh ! Autrement dit, c'est un boitier très aéré, l'équivalent d'un boitier ouvert, mais « fermé », avec tout ce que cela impliquera donc en matière de lutte contre la poussière et autres éléments ou projections. Les panneaux en mesh seront en effet l'unique barrière contre le monde extérieur... Eh oui, pas de filtre !

Face au Meshilicious, le Meshroom S est à peine plus grand, ses dimensions sont de 247 x 167 x 362 mm pour un total de 14,93 litres. Comme le premier modèle, le nouveau a aussi été élaboré de sorte à pouvoir accommoder plusieurs types de configurations, tout particulièrement dépendantes de la taille et du positionnement du GPU, qui exercera à lui seul une forte influence sur ce que vous pourrez y installer à côté (taille du radiateur, hauteur du ventirad CPU, option de stockage et de ventilation...), en sachant qu'il est tout de même possible d'y caser une carte graphique épaisse de 4 slots et d'une longueur maximale de 336 mm. Il faudra donc impérativement déterminer les priorités avant de se lancer.

Pour l'alimentation, vous pourrez opter pour du SFX, SFX-L et ATX. Contrairement au Meshilicious, le Meshroom S peut loger de la carte mère ATX et M-ATX, ainsi qu'un circuit de watercooling custom avec réservoir. Enfin, le boitier peut aussi inclure un riser PCIe 4.0 de 14 cm et un câble HDMI 2.0. Les I/O du boitier sont constitué de deux ports USB 3.0 et d'une prise USB Type-C 3.2 Gen 2.

Vous l'aurez compris, le Meshroom S est un boitier relativement flexible et capable, en dépit de sa taille, à condition d'accepter certaines concessions. On ne vous en fera pas le détail ici tant les compatibilités sont variables, on vous laisse le soin de les découvrir par vous-même sur le site du fabricant. Le Meshroom S est actuellement en précommande pour 169,99 $ avec le riser PCIe 4.0 et à 119,99 $ sans le riser. Les couleurs disponibles sont les suivantes : noir, blanc, gris fossile, vert sauge et bleu paon. SSUPD proposera aussi à l'avenir plusieurs accessoires à acheter séparément, dont un panneau en verre trempé. Malheureusement pour nous, SSUPD n'est pas une marque actuellement distribuée en France, il est néanmoins possible de la trouver en Europe, notamment chez Caseking.de.

Voici l'une des premières vidéos du boitier en question, de quoi se faire une meilleure idée de ses capacités.