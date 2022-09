Quelles soient d'Intel ou d'AMD, les prix des dernières cartes mères semblent emprunter une même trajectoire, qui est celle du suréquipement particulièrement en haut de gamme et de prix de plus en plus élevés. Alors qu'AMD était encore relativement à son avantage sur le plan tarifaire avec ses cartes mères de série 500, il faut croire que celui-ci est bien parti pour s'estomper avec la nouvelle génération, notamment pour le haut de gamme, ce qui au fond ne sera guère surprenant compte tenu de l'adoption de la DDR5 et du PCIe 5.0, introduisant diverses nouvelles complexités et étant par conséquent un peu plus exigeants sur le plan technique. En plus de cela, il ne faut pas oublier que l'électronique est de manière générale actuellement aussi plus chère que précédemment.

Jusqu'à présent récemment, aucun fabricant n'avait encore réellement dit mot des tarifs pour ses prochaines cartes mères 600, mais avec le référencement de 5 modèles sur la boutique américaine officielle de MSI, nous avons désormais une bien meilleure idée de ce qui nous attend !

Voici le monstre le plus coûteux de la gamme !

Ainsi, chez MSI, la carte X670 la moins chère listée est la PRO X670-P WIFI pour la modique somme de 289,99 $, ce qui se traduirait assez aisément par plus de 300 € chez nous. Un peu plus loin, suivant un saut déjà conséquent, nous trouverons la MPG X670E Carbon WIFI à 479,99 $. Puis une MEG X670E ACE à 699,99 $ et le catalogue culminerait avec la fameuse MEG X670E Godlike, au sommet de la pyramide avec un prix de 1299,99 $ ! En voilà des prix qui font mal aux yeux !

Évidemment, pas de panique, ce ne sont là que 5 modèles, il y en aura assurément d'autres pour combler les trous et les extrémités (enfin, peut-être pas celle du haut ceci dit), avec les autres chipsets X670, B650E et B650, et il faudra voir aussi ce que proposent les concurrents. À l'époque du lancement des X570, le catalogue de MSI s'échelonnait des la MEG X570 Godlike à 689 € environ à la X570-A PRO à 175 €, et la X570 Godlike introduite plus tardivement coûtait « seulement » 699,99 $ à son lancement. Certes, la X670E Godlike paraîtra presque donnée par rapport à la Z690 Godlike, lancée il y a quelques mois avec un MSRP assez démentiel de 2000 €... L'inflation, bien sûr !

La carte la moins chère du lot, pour l'instant.

Bon, quoi qu'il arrive, il est désormais évident que la succession sera coûteuse. C'est triste à dire, mais l'inverse aurait toutefois étonné. Heureusement, on devait pouvoir se consoler avec des Ryzen 7000 pas plus chers que les précédents. Et tant mieux, parce qu'il y aura aussi une seconde contrepartie qu'est le surcoût que représentera le passage obligé à la DDR5 - assez compréhensible, certes. Bien que les prix de la DDR5 ont déjà beaucoup baissé depuis l'introduction d'Alder Lake, elle reste toutefois toujours environ 50 % plus chère à capacité équivalente, et même un peu plus si vous voulez viser le fameux nouveau « sweet spot » à 6000 MHz.

Cependant, la bonne nouvelle, c'est que les prix de la DDR5 pourraient rapidement baisser sur les derniers mois de 2022 et même au-delà, potentiellement avec une normalisation des prix en 2023, c'est-à-dire plus proche de la DDR4. On espère évidemment que cette rumeur se matérialisera plus tôt que tard. (Source : MSI, Computerbase)