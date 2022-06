Mais que se passe-t-il ? La poste se serait acoquinée avec NVIDIA pour dissimuler un message caché ? Pour ceux qui ne connaissent pas Ada Lovelace, c'est une pionnière en science informatique, née et morte au 19e siècle, respectivement en décembre 1815 et novembre 1852. Elle est aussi le nom de code de la prochaine génération gaming des verts. Pour le lien entre ces deux sociétés, il faut chercher loin, c'est capillotracté attention !

Sans aucune raison apparente, La Poste va sortir une série de timbres à son effigie, et devinez la date de lancement de cette série spéciale ? Le 11 octobre ! Et bim, mode complotiste ON : c'est à coup sûr la date pour l'arrivée des prochaines cartes, à savoir la RTX 4090. Le caméléon voudrait nous donner un message dissimulé, il l'a déjà fait par le passé, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Surtout que la Poste n'a aucune raison particulière de fêter cette dame, même pas un anniversaire centenaire de sa mort ou de sa naissance, rien ! Avouez que c'est troublant !

On attend également des timbres de notre rédac chef, mais il semblerait qu'il n'y ait plus d'encre chez les imprimeurs. Ceci étant, nous sommes heureux d'avoir déniché les premiers cette énigme, et on retourne à la sieste, car l'apéro fut long aujourd'hui !