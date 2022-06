La fin d'année va être des plus mouvementées, et en tant que geeks, nous ne pouvons pas nous plaindre de voir ces joutes technologiques poindre, après n'avoir eu d'yeux que pour le COVID pendant deux années, avec la sinistrose qui en découlait. Les oiseaux chantent, la sève monte, les gueules de loup bourgeonnent, la vie est moins moche que ce que les tristes veulent nous faire croire, réjouissons-nous que notre passion nous fasse encore vibrer. En tout cas, la bataille des CPU prendra une forme intéressante, Raptor Lake vs Raphael, tandis que les GPU vont voir Lovelace et RDNA 3 s'affronter.

La question est de savoir quand. Si Lovelace devrait voir un échelonnement s'opérer depuis septembre (RTX 4090) jusqu'à au moins janvier et le CES (RTX 4060), quid des rouges ? Eh bien on se demandait quand AMD allait riposter. Lisa Su avait beau crier à qui veut l'entendre que sa prochaine génération arriverait en 2022, elle n'avait pas spécialement donné des précisions. Greymon55, a priori, en saurait plus sur le lancement. Selon lui, RDNA 3, pour lequel on a appris récemment quelques détails croustillants récemment, débarquerait vers la fin octobre, avec une possibilité que cela se passe mi-novembre. On voit donc que si les rumeurs se précisent, la confrontation sera frontale entre les deux géants du GPU, d'ici là peut-être qu'Intel aura lancé son flagship Alchemist, tellement à la bourre qu'il va en accuser un retard générationnel qui pourrait lui couter très cher.

En revanche, nous avons une pensée émue pour notre testeur national Riton, qui va devoir enchainer des dossiers d'une importance capitale, et probablement avec un temps imparti court, surtout si le sampling se décide la veille pour le lendemain. En attendant, passons un été cool !