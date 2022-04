C'est en 2022 qu'AMD lancera ses Ryzen 7000, nom de code Raphael, et qui aurint un rôle important à jouer. Premièrement, ils devraient marquer l'entrée d'AMD dans l'univers joyeux du PCIe 5 et de la DDR5, avec les profils mémoire RAMP spécifiques à AMD. Ils inaugureront également le passage du géant rouge au LGA adopté par Intel depuis des années. Ensuite, ils devront assumer et assurer une concurrence redevenue forte de la part d'Intel, d'abord avec Alder Lake, mais aussi avec la seconde génération DDR5/PCIe 5 via Raptor Lake. Les Ryzen 5000 font le job, mais accuseront bientôt leurs 2 ans, ce qui représente une éternité dans le planning huilé annuel d'AMD depuis 2017.

Pour reprendre de la distance, AMD comptera sur ses coeurs Zen 4, bref un beau combat en perspective qui ne peut que ravir les passionnés de hardware, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses entre les deux meilleurs ennemis. Greymon55, le rumorologue Twitter, avait déjà tweeté en février que les Ryzen 7000 devraient arriver plus tôt que Q4 2022. Il y a deux jours, il a renforcé sa position. Il a affirmé que l'usine d'emballage était prête et que la production de masse des CPU débuterait en avril, voire début mai. En général, il faut deux bons mois avant que ça arrive, ce qui laisserait le Computex comme fenêtre géante de présentation, avec des tests derrière, comme AMD l'avait fait avec RDNA et Zen 3000, ce qui avait valu à notre Riton national des sacrées nuits blanches pour boucler dans le même tempo deux articles majeurs ! Et si AMD préparait la même chose avec Ryzen 7000 et RDNA 3 ?