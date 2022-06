AMD a un peu surpris son monde lors de l'annonce officielle des Ryzen 7000 et de sa plateforme AM5, le constructeur ayant décidé que les nouveaux chipsets haut de gamme X670 et X670E de cette génération seront basés sur un couple de deux puces, la Promontory 21 de chez ASMedia. Celle-ci remplira aussi le rôle de chipset B650, mais cette fois-ci en solo. Cela reprend un peu l'idée de chiplet déjà extensivement utilisée par AMD pour ses processeurs et certains GPU, à la différence que les deux dies de Promontory 21 ne cohabiteront pas au sein d'un même package et seront présents sur la carte mère sous la forme de deux puces distinctes.

Face à une telle conception sensiblement plus complexe, beaucoup se seront déjà interrogés sur l'impact que cela pourrait avoir sur les prix. Néanmoins, le bruit circule que le couple de Promontory 21 serait en réalité moins couteux à produire que l'est le chipset haut de gamme X570 de la génération actuelle. Au fond, bien que l'affirmation soit franchement vague, on imagine que cela est bel et bien possible et que cela pourrait aussi très bien être l'une des raisons pour lesquelles AMD a opté pour cette solution. En revanche, ce ne serait pas pour autant qu'il faut s'attendre à des cartes mères AM5 moins chères, bien au contraire, d'autant moins que les fabricants doivent compter avec du semiconducteur bien plus cher qu'auparavant.

En pratique, il se trouve que ce qui impactera le plus le prix des futures cartes mères ne sera certainement pas le p'tit chipset seul ou en couple, mais plutôt l'implémentation de la DDR5 et du PCIe 5.0. En effet, on sait déjà très bien que les exigences de conceptions sont nettement plus élevées avec ces deux nouveaux standards et obligent à retravailler le PCB et à y intégrer du hardware supplémentaire, tels que les Retimer pour le PCIe 5.0, indispensables pour garantir l'intégrité du signal. Les mobales X670/X670E, qui supporteront le PCIe 5.0 pour la carte graphique et du SSD, seront logiquement les plus concernées. Accessoirement, tout ça vaudra naturellement aussi pour le matériel pro, mais à une tout autre échelle, puisque le nombre de lignes PCIe 5.0 et de canaux DDR5 y sera bien évidemment beaucoup plus important.

Bref, si les prix des cartes mères Z690 - particulièrement celles en DDR5 - ont déjà été un choc pour beaucoup, il est raisonnable et réaliste de penser que la tarification des futurs exemplaires X670 et X670E ne sera probablement pas vraiment moins difficile à avaler... Bon, heureusement, les prix de la DDR5 devraient encore baisser d'ici là. (Source)