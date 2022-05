On assiste à une belle petite guéguerre sur le segment des consoles portables, notamment depuis l'arrivée du Steam Deck de Valve. L'autre « grand nom » avec lequel il faut compter dans ce domaine, c'est l'Aya Neo, une entreprise et console portable du même nom lancée l'année dernière et qui a été rejointe entre-temps par une Aya Neo 2021, une Aya Neo Next pour concurrencer directement l'offre de Valve, ainsi que prochainement une Aya Neo Air plus compact. Mais cette agitation du constructeur chinois n'est pas terminée (certains semblent d'ailleurs le lui reprocher), puisqu'une Aya Neo 2 vient également d'être annoncée ! Il s'agira cette fois-ci de remplacer le modèle original, l'Aya Neo. En cette occasion, le hardware connaitra une grosse mise à jour. Adieu Zen 2 et adieu Radeon Vega Graphics, l'Aya Neo 2 fera la part belle à Rembrandt, son architecture Zen 3+ et son GPU RDNA2 !

Plus exactement, c'est un Ryzen 7 6800U (membre de la nouvelle gamme AMD mobile annoncée en janvier) qui animera la nouvelle machine, un joli bout de silicium sur lequel ont été engravés 8 cœurs Zen 3+ fonctionnant à 2,7/4,7 GHz et une puce graphique intégrée Radeon 680M, soit ce qui est toujours l'une des meilleures architectures CPU du moment combiné avec l'une des meilleures puces graphiques intégrées du marché - celle-là même que nous avons récemment qualifiée de tuerie et qui est capable sous sa forme réduite avec ses 12 CU RDNA à 2200 MHz de venir titiller une GTX 1650 Max-Q ! Pour rappel, le Steam Deck utilise un APU Aerith (grosso modo du Van Gogh custom) possédant 4 cœurs Zen 2 réglés à 2,4/3,5 GHz et une puce graphique RDNA 2 avec 8 CU à 1,6 GHz. Autrement dit, la question ne devrait même pas se poser quant à la supériorité de l'Aya Neo 2, du moins sur le papier. Accessoirement, cette dernière va également monter en grade côté mémoire et stockage, avec de la mémoire LPDDR5-6400, du stockage compatible SSD PCIe 4.0 et le support de l'USB 4.0. Un bon vent de modernité pour se mettre à niveau avec le reste du marché.

Enfin, alors que l'Aya Neo était plutôt un gros morceau assez carré et brut d'apparence, l'Aya Neo 2 fera aussi un virage d'un point de vue de l'esthétique pour un look beaucoup plus mature, avec un design plus arrondi, plus facile à prendre en main et un nouveau thème de couleur gris sur blanc. Hélas, le fabricant n'a pas mentionné d'autres détails (très) importants, comme les caractéristiques de la dalle de l'écran ou l'endurance de la batterie, par exemple. Rien non plus n'a été dit du prix et de la date de lancement, mais il y a fort à parier qu'on risquer d'aller facilement au-delà des 1000 €... Mais serait-ce vraiment justifiable (et raisonnable) ?