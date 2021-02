On en entendait parler depuis plusieurs mois, nous en reparlons aujourd'hui avec plus de précision. Pour rappel, il faut savoir que cette machine n'est disponible que sur le sol chinois, et pourtant elle a plein d'atouts pour s'imposer un peu partout dans le monde. C'est dans cette optique qu'un Indiegogo a été lancé, d'une durée de 30 jours, et qui débutera le mois prochain. Le prix serait fixé à 699$, mais compte tenu de ce qu'elle embarque, c'est tout sauf une arnaque.

Sa carcasse mesure 25.5 cm de long x 10.6 cm de large x 2 cm d'épaisseur, le tout pour 650 grammes. Elle a un écran tactile 5 points IPS de 7" de diagonale, affichant 1280 x 800 pixels, un SSD NVMe de 512 Go, 16 Go de LDPPR4x 4200, une batterie de 47 WH, un chargeur externe de 65W, du BT 5.0, ainsi que du WiFi 6, et surtout un Ryzen 5 4500U. Ce dernier pédale de 2.3 à 4 GHz, avec 6 coeurs sans SMT, tandis que l'iGPU est fait de 6 coeurs Vega à 1500 MHz.

Ça mouline sous Windows 10, fourni, et ça permet de se défouler. La question est de savoir à quoi on peut jouer avec ça, et dans quelles conditions. Force est de constater que la définition aide très bien cet APU à se démerder aisément, et voici une vidéo qui montre une grosse poignée de jeux, et pas que des vieilleries puisqu'on retrouve Crysis Remastered, GTA5, Forza Horizon 4, Skyrim, SF 5, Doom Eternal, CS GO et Fortnite.