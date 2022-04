Le Ryzen 5800X3D, nouveau flagship du gaming chez AMD, ne peut en principe pas se faire overclocker, AMD a bloqué cette possibilité sans jamais vraiment expliquer pourquoi, mais il n'est pas improbable à ce que ce soit dû à la présence du nouveau 3D V-Cache et des risques de complications liées à la chauffe, déjà importante sur le modèle de base, et à la limitation de la tension VID maximale du processeur à 1,35V au lieu de 1,5V sur les autres Ryzen 5000. Mais ce n'est certainement pas ça qui a empêché les maitres bidouilleurs de s'adonner à leur passion et de chercher à contourner ces restrictions, vous pensez bien !

Le coup d'envoi avait été donné assez rapidement avec un premier overclocking du Ryzen 7 5800X3D à 4,74 GHz. L'expérience a été réalisée par l'individu belge connu sous le pseudo SkatterBencher (Massman), équipé d'un circuit à eau custom signé EKWB et d'une carte mère ASUS Crosshair VIII Extreme. C'est grâce à cette dernière et à sa fonctionnalité maison Voltage Suspension (qui permet d'appliquer un voltage plus élevé a des températures plus basses) que l'overclockeur a pu contourner la limitation de 1,35V du 5800X3D et de pousser jusqu'à 1,375V. Le processeur a atteint 4,21 GHz sur tous les cœurs à 1,176V sous Prime95 (small FFT + AVX), avec des températures à 93,4°C. Sans AVX, la fréquence a pu passer à 4,36 GHz, cette fois-ci à 1,208V et 87°C. Le maximum en boost fut de 4,74 GHz, mais dans des conditions "idéales" et sans aucun doute en monotâche. Bon, ça fait toujours 240 MHz de plus que le maximum de 4,5 GHz par défaut.

Néanmoins, ce record du monde officiel certifié par HWBot (et le seul résultat enregistré pour l'instant) fut rapidement dépassé (officieusement, car cette fois-ci non certifié) par TSAIK et son Ryzen 7 5800X3D à 5,14178 GHz, un exploit qui fut validé uniquement via CPU-Z, bien que l'overclockeur officiel de l'équipe MSI détient lui aussi déjà un joli palmarès sur HWBot. Peu de détail ont été partagé par l'auteur. On sait que l'exploit fut réalisé sur une MSI MEG X570 Godlike avec le BIOS 1.2.0.6 Patch C (potentiellement bidouillé par MSI pour permettre plus de libertés et donc d'excès) et que la tension appliquée fut de 1,20V.

Mais comment s'y sont-ils pris alors que multiplicateur et PBO ont été verrouillés par AMD ? C'est simple, l'overclocking a tout simplement été effectué en manipulant le BCLK, une technique connue et qui fut à la mode à une certaine époque, mais est aujourd'hui très peu pratique à exploiter comme moyen d'overclocking, la fréquence du BCLK affectant directement celle de nombreux autres composants sur la carte mère (RAM, ports USB, slots PCIe, SATA, NVMe, etc.). En gros, toucher au BCLK revient à overclocker le CPU autant que tous les autres composants qui en dépendent, avec les problèmes de bugs et de stabilité que cela peut impliquer assez rapidement de stresser des composants n’appréciant guère de se faire toucher de la sorte. Quelques cartes mères sont capables de contourner l'overclocking de tous les composants et de limiter l'overclocking du BCLK au CPU et à la mémoire grâce à la présence d'un générateur d'horloge externe, mais celles-ci sont très rares et généralement très chères (c'est ainsi qu'ASRock a par exemple pu permettre à plusieurs reprises d'overclocker des CPU non-K chez Intel).

Bref, il n'y a donc pas lieu de s'exciter plus que de raison. Si on se doute bien que d'autres vont chercher à se surpasser avec du matos de luxe taillé sur mesure pour pousser le nouveau champion d'AMD à bout, pour le commun des mortels équipé d'un matos modeste, le Ryzen 7 5800X3D restera à jamais un processeur non overclockable. Il n'en a de toute façon pas besoin ni pour ses performances ni pour ses températures, qui sont dans les deux cas déjà bien assez élevées. (Source)