Laptops DELL et Alder Lake : Intel Arc au tournant, et... plus de verrouillage matériel ?

Alors que les dernières fuites présentent la prochaine série d’ordinateurs portables Precision 7670 de chez DELL comme équipée des plus gros Alder Lake-HX offrant un maximum de 16 cœurs et 55 W de TDP — enfin, dans la théorie, car les leaks en question ne mentionnent que 8 cœurs — et d’une partie graphique Xe Pro A30M dédiée (125 W de consommation), cela ne semble pas être les seuls changements à l’œuvre. En effet, si les mises à jour de CPU et de GPU sont on ne peut plus attendue — qui irait acheter un PC portable puissant… d’ancienne génération ? — voilà que DELL se mettrait à innover, peut-être même un peu trop dans son coin.

L’information nous vient directement de Twitter par @Emerald_x86, qui a réussi à chopper en flag' une présentation concernant ces fameux nouveaux modèles. Or, au sein de ce diaporama se trouve une drôle d’illustration faisant mention du CAMM — Compression Attached Memory Module — et du DGFF — DELL Graphic Form Factor. Si le second s’identifie immédiatement comme un concurrent du MXM (Mobile PCI-Express Module - un standard imposé initialement NVIDIA) dans le but d’uniformiser les GPU sur ordinateur portable, le CAMM pose plus de questions. Visiblement remplaçant de la RAM, l’illustration laisse à penser que deux modules SO-DIMM seraient combinés en un CAMM : de quoi dégager un petit peu de place… au détriment de la modularité.

Mais qu’est-ce que c’est encore que ce truc-là ?

Car, s’il est difficile de pleurer contre le DGFF au vu de la faible démocratisation et compatibilité du MXM, la SO-DIMM est bien implantée dans le paysage de l’informatique nomade, et l’argument de l’encombrement est difficilement audible quand il s’agit de remplacer un composant standard remplaçable par un composant bien moins standard, mais tout aussi remplaçable ! Bref, cette histoire a tout du système de verrouillage matériel pour laisser le consommateur prisonnier d’une unique marque pour mettre à jour ses composants, une technique certes loin d’être nouvelle, mais toujours aussi déplorable. Espérons que ce genre d’« innovation » n’arrive pas jusqu’à nos étals ! (Source : VideoCardz)