Ce n’est pas encore le cas à l’Assemblée nationale, mais dans les benchmarks, les rouges semblent bien partis pour prendre le pouvoir. L’un des Ryzen desktop Zen 5 officialisé par AMD début juin et censé sortir avant le 31 juillet, le Ryzen 9 9900X, a pris les commandes du test mono-cœur de Geekbench avec une belle avance sur les puces Ryzen actuelles. Le sous-lieutenant du Ryzen 9 9950X s’est également illustré dans Cinebench R23.

Ce premier ministre-ci reste en place pour l’instant, afin « d'assurer la stabilité du pays » dixit le Président de la République – qui ne s’est en revanche pas encore exprimé sur les résultats obtenus par le Ryzen

Une très grosse performance ST pour un Ryzen

On repose rapidement les bases. Le Ryzen 9 9900X est le dauphin du flagship de cette gamme Granite Ridge, le Ryzen 9 9950X. Dans la pure lignée du Ryzen 9 7900X, c’est un 12 cœurs / 24 threads dont la fréquence boost culmine à 5,6 GHz. Par rapport à la précédente généraiton, la puce a toutefois vu son TDP baisser de 50 W pour s’établir à 120 W.

Processeur Cœurs CPU Fréquence Boost TDP Ryzen 9 9950X 16x Zen5 5,7 GHz 170W Ryzen 9 9900X 12x Zen5 5,6 GHz 120W Ryzen 7 9700X 8x Zen5 5,5 GHz 65W Ryzen 5 9600X 6x Zen5 5,4 GHz 65W Ryzen 9 7950X3D 16x Zen4 5,7 GHz 120W Ryzen 9 7950X 16x Zen4 5,7 GHz 170W Ryzen 9 7900X3D 12x Zen4 5,6 GHz 120W Ryzen 9 7900X 12x Zen4 5,6 GHz 170W Ryzen 7 7800X3D 8x Zen4 5,0 GHz 120W Ryzen 7 7700X 8x Zen4 5,4 GHz 105W Ryzen 5 7600X 6x Zen4 5,3 GHz 105W

Au petit matin de ce lundi 8 juillet 2024, ce processeur a donc fait irruption dans Geekbench. Les conditions de test sont inconnues (système de refroidissement utilisé, fonctionnalités PBO, etc.). A priori, PBO n'est pas activé ; avec forcément une incidence néfaste sur les performances du Ryzen. Ceci dit, installé sur une carte mère ASUS ROG Crosshair X670E Gene et associé à 32 Go de DDR5, ce processeur réalise déjà 3401 points en single-core et 19 756 points en multi-core.

Un score ST digne d'un Raptor Lake Refresh vénère © Geekbench

En ST, c’est le meilleur score pour un processeur desktop Ryzen ; tous processeurs confondus si l'on se base sur les moyennes. Dans le classement officiel de Geekbench, la meilleure moyenne est celle du Core i9-13900KS ; elle est de 3107 points. Suivent les Core i9-14900KF / K avec respectivement 3091 et 3089 points. Les premiers Ryzen Zen 4 occupent les neuvième et dixième places, avec 2941 points pour le Ryzen 9 7950X et 2925 points pour le Ryzen 9 7900X. Le Ryzen 9 9900X affiche ainsi une différence de 16,3 % à son avantage avec ce dernier ; une valeur parfaitement raccord avec la hausse d’IPC communiquée par AMD (justement de 16 % en moyenne).

Si l’on regarde les résultats uniques, il y a quelques rares entrées à un peu plus de 3100 points pour le Ryzen 9 7950X. Quant au Core i9-14900K, il parvient à frôler les 3350 points dans des entrées récentes. La zone des 3400 est surtout le terrain de chasse du Core i9-14900KS, le meilleur Raptor Lake Refresh disponible : ce prédateur capable de turboter à 6,2 GHz a plusieurs résultats entre 3400 et 3450 points à son palmarès.

En MT, avec 19 756 points, le Ryzen 9 9900X affiche des prestations respectables mais forcément un peu en retrait face à celles réalisées par des puces mieux dotées. Ce résultat est toute de même supérieur à la moyenne du Ryzen 9 7950X3D (19 608 points) – meilleur Ryzen du classement – et logiquement du Ryzen 9 7950X (19 277 points). Autrement dit, ce 24 threads tutoie des 32 threads de précédente génération. L’écart avec le Ryzen 9 7900X est de 10,7 % (moyenne de 17 849 points). Et comme rapporté plus haut, la probable non-activation du PBO a sans doute une incidence délétère ici.

Processeur ST Geekbench 6 MT Geekbench 6 Ryzen 9 9900X (score unique) 3401 19 756 Core i9-13900KS 3107 21 830 Core i9-14900K 3089 20 881 Ryzen 9 7950X 2941 19 277 Ryzen 9 7900X 2925 17 849 Ryzen 9 7950X3D 2918 19 608 Ryzen 9 7900X3D 2825 17 462

À l’instar d’Attal au gouvernement, le Ryzen 9 9900X assure bien sûr l’intérim dans Geekbench ; dans son cas, jusqu’à ce que le Ryzen 9 9950X se décide à entrer en scène. Forcément, ce dernier offrira des performances MT bien plus élevées.

Par ailleurs, le site WCCFTech indique avoir obtenu des premiers résultats pour le Ryzen 9 9900X – sans toutefois en préciser l’origine. En l’état, l’emploi du pluriel est d'ailleurs impropre : nos confrères ne communiquent qu’un score MT dans Cinebench R23. Ils prétendent avoir également des performances dans les jeux à partager, mais les réservent pour un autre article.

Ils précisent que les valeurs qui suivent ont été obtenues avec une carte mère « haut de gamme » X670E et le BIOS AGESA 1.2.0.0. Le site communique des résultats arrondis pour la puce Zen 5 : à 120 W de TDP, elle marque environ 33 000 points, soit 13,8 % de plus que les 29 000 points du Ryzen 9 7900X (12,9 % sur le base de 29 234 points). En tenant compte du TDP des deux processeurs, c’est une belle performance. Avec PBO est un TDP rehaussé à 170 W, le Ryzen 9 9900X obtient 34 500 points (un score 18 % plus élevé que celui du Ryzen 9 7900X).