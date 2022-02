Eh bien voilà, il semblerait que le premier CPU Raptor Lake soit détecté sur la base de données d'Ashes of the Singularity. À vrai dire, il existe en tant que Genuine, donc inconnu au bataillon, et avec 32 threads. À l'heure actuelle, aucun CPU ne peut se targuer d'avoir autant de threads, tout en restant inconnu, nous aurions donc affaire avec le 13900K (nom supposé), ayant a priori 8 coeurs P, 16 coeurs E, ce qui donne bien 8x2 + 16 = 32 threads. Il aurait été testé avec 32 Gio de DDR5, sous DX11, et sous le preset mini en 1080p. Certes c'est bas, mais le but de mesurer la puissance d'un CPU ne peut se faire que sur les basses définitions, là où le GPU n'est pas limitant. Sinon, ça ne sert à rien. La RTX 3090 a servi de base. Il a envoyé 134.9 images par seconde.

À titre de comparaison, dans les mêmes conditions de test, le 12900KF obtient 142 et le 10900KF est à 140. Ça, c'est pour les valeurs les plus hautes, car il y a bien du 12900K qui est à 133, et du 5950X à 117. S'il est compliqué de connaitre les fréquences des CPU, on voit au moins que Raptor Lake se place très bien, alors même qu'il est attendu pour la fin d'année. On peut imaginer que ses fréquences sont basses, il doit être en tout début de sampling, c'est prometteur. Surtout, il est inconcevable qu'Intel sorte quelque chose de moins bon et qui pompe plus à isoperformance 3D, Pat Gelsinger fanfaronnant de plus en plus dans sa com sur la supériorité indéniable de sa boîte. Il faudrait voir à ne pas se louper donc !