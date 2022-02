Il avait été évoqué dans les commentaires en fin d'année dernière, mais faute d'informations fiables et de performances à vous fournir, on avait mis l'information de côté, c'est que l'on vous dorlote chers lecteurs. Dorénavant, on en a même une photo et des spécifications - toujours de manière non officielle ! A été vu sur un site de vente en ligne chinois ce qui semble être le 1er exemplaire d’un Athlon de la famille 4000G, simplement nommé AMD Athlon Gold PRO 4150GE.

Cette famille d’APU de type Renoir (Zen 2 et Vega) n’avait jusque là comme seuls représentants en desktop que les Ryzen 3 PRO 4350G, R5 PRO 4650G et R7 PRO 4750G, réservés aux OEM. Accessoirement, des Athlon Ryzen, il y en a déjà eu par le passé. Les derniers en date sont les Athlon 220/240GE et l'Athlon 3000G, ainsi que les Athlon Gold PRO 31xxG(E) pour les pros.







D’après les captures d’écran CPU-Z fournie par le vendeur et le testeur TUM_APISAK, la partie processeur offrirait 4 coeurs, Zen 2 donc, sans SMT. Ceux-ci moulinant à 3,3 GHz en base et 3,8 GHz en turbo, et seraient accompagnés de 4 Mo de cache L3. Aucune information n’est fournie sur la partie graphique, même si il s’agit certainement de VEGA, comme pour ses grands frères. La question étant de savoir si il y aura 3 ou 5 CU. Le process est le 7nm de TSMC, le socket en AM4 et comme l’indique le suffixe GE, le TDP est fixé à 35W. On se retrouve là avec un hybride de Ryzen 3 4350G et de 3200G, ou plus exactement du moins connu Athlon Gold PRO 3150GE. De toute évidence, l'Athlon 4150GE s'affiche donc comme un successeur de ce dernier.

Au niveau des performances, en monothread on se situe fort logiquement proche d’un Ryzen 3 3100, un Intel Core i3-10100 ou un corps i5-10400. En revanche en MT, même si celui-ci est efficace, il reste limité à quatre threads. Il côtoie donc l’Intel Core i3-8350K, le Core i5-7600K ou plus lointain et en 8 threads, un Xeon E3-1240 v2 et plus amusant, l’AMD FX-9590, summum de l’architecture Bulldozer/Piledriver et dévorant 220W, un précurseur? Au niveau générationnel, il offre 71 % de plus que l'Athlon 3000G (3,5 GHz) seulement 7 % de plus qu’un Ryzen 3 3200G (3,6 GHz-4 GHz), ce qui est bien faible vu le gain de 20 % en IPC, mais limité par une fréquence turbo plus basse.

En revanche, si l'on en croit la photo et les données fournies par le vendeur, cet APU serait sorti en 2019 et proviendrait du marché sud asiatique (la Chine, la Malaisie, le Vietnam, Taiwan, le Costa lanka…). On peut donc supposer que, comme les autres APU de la série 4000, il fût réservé aux OEM et en particulier ceux des contrées lointaines. En effet, des exclusivités régionales de CPU existent régulièrement depuis des années. Si vous êtes intéressé, tout d'abord affiché au tarif moyennement intéressant de 130 €, il l'est dorénavant à 185 €, ce qui est bien cher pour un Athlon, mais reste bien moins cher qu’un APU en Zen3 de par chez nous. Dans tous les cas, un Ryzen 5 PRO 4650G bien plus puissant avec ses 12 threads et ses 7 CU se trouve dans notre contré sous les 240 €... Bref, circulez, il n'y a rien à voir ici !