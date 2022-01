Si les actualités des deux dernières semaines n’ont pas vraiment été très riches en ce qui concerne la future console portable de Valve, voilà que des annonces toutes droites sorties de la maison-mère viennent raviver la flamme de la hype. En effet, la date officielle des premiers envois a été rendue publique il y a quelques jours : ça sera le 24 février à 10 h sur le fuseau pacifique (PST), et il risque bien de ne pas y en avoir pour tout le monde.

Pourquoi cette supposition ? Hé bien, des emails seront envoyés dans l’ordre de réservations de précommandes pour que les clients puissent confirmer leur achat (et non, il ne sera pas possible de changer de modèle, même avec la carte Kiwi). Si la chose n’est pas faite dans les 72 heures suivant la réception du mail, c’est tant pis ; votre précommande sera ignorée.

Pendant ce temps, d’autres services doivent mettre les bouchées doubles : il faut en effet que la majeure partie de la ludothèque doive être jouable, ce qui est encore loin d’être entièrement vérifié. Pour rendre les choses plus claires, Valve va classer ses titres en 4 catégories : vérifiés, jouables, non supportés et inconnus ; la subtilité entre vérifié et jouable se situant dans la quantité de bidouilles nécessaires pour faire tourner correctement le bousin. Dans le premier cas, le jeu sera compatible sans action spécifique ; dans le second, il faudra mouliner un peu plus — par exemple en entrant manuellement une cartographie du contrôleur, ou en passant par l’écran tactile pour un menu.

Si l’information est pour le moment cachée sur Steam, il est possible de les extraire en scrapant la base de données, histoire de se rendre un peu plus compte de l’avancée de la chose. Pour le moment, les choses ne sont pas très avancées avec seulement 101 jeux compatibles (c’est-à-dire au moins « jouables »), dont A Way Out, Battlefield 1, 4, et V ; le classique Portal 2, et une poignée de Triple A solo plus ou moins récents : Tomb Raider – 2013 – , The Witcher 3, Death Stranding, Dishonored. De quoi occuper les joueurs, certes, mais pour les convaincre, il risque bien d’en falloir davantage. À titre de comparaison, l’Epic Games Store est tout proche de la barre des 1000 jeux... et Steam en abrite plus de 40 000 : autant dire qu’il y a encore du pain sur la planche ! (Source : GamingOnLinux, BoilingSteam)