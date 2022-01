MediaTek vient de présenter son nouveau SoC haut de gamme pour ChromeBook, le Kompanio 1380. Il prend la place au sommet devant les Kompanio 500 et 800. Fabriqué par TSMC avec le procédé 6 nm, il vise la performance et l'efficience dans des portables très légers à grande autonomie. Ce SoC est constitué de 4 coeurs haute performance Cortex-A78 à 3 GHz et 4 Cortex-A55 à 2 GHz. On reste donc sur de l’Armv8 plutôt que la nouvelle architecture Armv9 plus puissante, à priori plus gourmande et donc réservée aux SoC haut de gamme comme le nouveau Dimensity 9000. La partie GPU est un Mali G57-M5 qui supporte jusqu’à 3 écrans ou 2 en 4K UHD 60 Hz HDR ou 2,5K 120 Hz. Le tout est interfacé par 4 canaux à de LPDDR4X 2133 MHz pour une bande passante correcte, supérieure à la LPDDR4, mais sensiblement inférieure à la nouvelle LPDDR5(X).



Comme toujours maintenant une partie pour IA y est adjointe avec un APU 3.0 de la maison affichant 4 TOPs, ce qui serait 8 fois plus performant que la concurrence pour ce secteur. Ce processeur IA est conçu pour travailler conjointement avec la caméra et le microphone intégrés pour vous fournir des fonctionnalités avancées comme l’identification vocale et visuelle, la dictée vocale, la traduction à la volée et le retrait automatique du fond filmé, tous deux bien pratiques pour la visio, la réduction de bruit et quelques autres fonctionnalités, tout cela en temps réel.



Un DSP audio dédié permet un assistant vocal. Un ISP-HDR avec un moteur bas niveau autorise des conceptions avec caméra à deux capteurs de 16 MP, utiles pour le retrait du fond. Pour la connectivité, on a droit à du Bluetooth 5.0, du WiFi 6, du PCIe 3.0, du NVMe et de l’USB 3.2 Gen1. Le positionnement satellite, le son surround 7.1 et le décodage 4K UHD HDR - y compris AV1, n’est-ce pas AMD - sont aussi de la partie.



Bref, nous avons là tous les éléments réunis pour un SoC parfaitement taillé pour les besoins nouveaux de communications, notamment le télétravail. On restera cependant surpris par l’absence de coeur Cortex-X1 bien plus performant que l’A78 et seulement 5 coeurs pour le GPU dont il ne faudra pas escompter jouer avec. De toute façon, ce SoC est clairement destiné à la bureautique ultra-nomade et always connected chère à beaucoup, plutôt qu’à animer des portables puissants.(Source)