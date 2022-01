La génération d'APU Rembrandt d'AMD n'est plus très loin, il s'agit de la relève de la génération Cézanne. Elle va introduire un refresh de l'architecture Zen 3, du Zen 3+ traité au 6 nm, ce qui fera des APU 6000 les premiers CPU AMD à exploiter cette amélioration du 7 nm de chez TSMC - qui devrait d'ailleurs rester exclusive aux APU et ne pas s'étendre aux Ryzen desktop, lesquels feront de toute façon une transition vers le 5 nm avec Zen 4 d'ici la fin de l'année.

En parallèle, Rembrandt introduira aussi une nouvelle puce graphique intégrée RDNA2 avec 12 CU dans le cas du Ryzen 9 6900HX. En somme, de belles bêtes en perspectives, comme on avait déjà pu en parler, avec des évolutions intéressantes sur le papier. Il reste maintenant à voir comme se débrouillera cette relève face aux APU Ryzen 5000 et aux nombreuses références Alder Lake-H lancées par Intel le 5 janvier.

AMD avait déjà donné ses propres estimations lors du CES 2022, mais on a maintenant aussi une première mesure d'un tier, en provenance de chez GeekBench, comme souvent. Un Ryzen 9 6900HX installé dans un laptop Lenovo sous Windows 11 Pro - avec ses 8 cœurs, 16 threads moulinant entre 3,3 et 4,9 GHz — a obtenu des scores de 1593 et 10151 points respectivement en monocœur et multicœur, soit +12 % et +33 % par rapport à ceux d'un Ryzen 9 5900HX. Toujours à titre de comparaison, un i9-12900H, qui sera son concurrent dans cette gamme malgré sa configuration 14c/20t, apparait 7 à 21 % plus rapide en monocœur, et 37 à 42 % plus rapide en multicœur selon la machine de test.

[GB5 CPU] Unknown CPU

CPU: AMD Ryzen 9 6900HX (8C 16T)

Min/Max/Avg: 4744/4845/4826 MHz

CPUID: A40F41 (AuthenticAMD)

Scores, vs AMD 5800X

Single: 1593, -7.8%

Multi: 10151, -5.5%https://t.co/LEl7Z9roUi — Benchleaks (@BenchLeaks) January 25, 2022

Un écart conséquent, mais qui serait somme toute assez logique. Toutefois, il n'y a pour l'instant qu'une seule prise de mesure pour l'APU Rembrandt en question, celui-ci pourrait lui aussi afficher des performances variables et potentiellement supérieures en fonction de la machine. De plus, le Ryzen 9 6900HX n'aura pas le rôle de flagship pour cette série de CPU gaming haut de gamme déverrouillés « HX » , cette responsabilité reposera sur l'IHS du Ryzen 9 6980HX, plus rapide de 100 MHz. Les premiers laptops et notebooks à base de Ryzen 6000 devraient faire leurs débuts ce 1er février et avec eux certainement aussi les Radeon 6000S ! On pourra ensuite voir de quoi ce nouveau combo est vraiment capable en usage réel...