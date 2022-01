Les APU Rembrandt devraient être officialisés par AMD lors du CES 2022, une gamme qui pourrait être composée au minimum de 24 variantes de Ryzen 6000 de 28 à 45 W (+ PRO) afin d'équiper les machines portables de tailles diverses des fabricants en 2022. Les trois modèles clairement identifiés jusqu'à présent sont les Ryzen 9 6900HX, Ryzen 9 6980HX et Ryzen 7 6800H. Une première photo d'un Ryzen 9 6980HX a circulé en ligne, il s'agirait du processeur soudé en compagnie d'une RX 6700M sur sa carte mère démontée d'un laptop Alienware m17 R5. Ce dernier serait par ailleurs la future machine la plus rapide du programme AMD Advantage et pourrait embarquer jusqu'à une nouvelle Radeon RX 6850M XT, avec 12 Go de GDDR6 et une puce RDNA2 optimisée au 6 nm.

Grâce à cette photo, des petits curieux comme Patrick Schur et VideoCardz ont fait de leur mieux pour deviner la taille de l'APU. Rembrandt utiliserait un package FP7 et FP7r2 (BGA-1140), tandis que Renoir et Cézanne utilisaient du FP6, mais la taille de l'ensemble resterait la même, à savoir 25 x 35 mm. Par contre, le die de l'APU Rembrandt posséderait une surface d'environ 206-208 mm². À titre de comparaison, les dies d'un APU Renoir et Cézanne ont une surface de 156 mm². En somme, les APU Ryzen 6000 seraient bien plus gros, à cause du nouveau combo Zen 3 et RDNA2 ? Rembrandt serait aussi le premier APU d'AMD à être (enfin) compatible PCIe 4.0, ainsi que DDR5 et pourrait proposer une puce graphique intégrée avec un maximum de 12 unités d'exécution, et dont la plus grosse serait baptisée RX 680M.

Au passage, @ExecuFix a également concocté et partagé le soi-disant diagramme de Rembrandt, permettant de découvrir une version simplifiée des entrailles supputées d'un futur APU Ryzen 6000 Rembrandt, en attendant la vraie photo de son die qui ne manquera certainement pas de circuler. Vivement aussi la baston avec la concurrence, en espérant que la disponibilité hasardeuse de la DDR5 ne sera pas une trop grosse épine dans le pied de cette nouvelle génération...