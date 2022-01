Avec la sortie récente de l’Exynos 2200, a. k. a. le SoC soigneusement conçu d’un partenariat entre Samcung et AMD, mais dont les performances seraient finalement décevantes, la course est lancée pour le processeur le plus puissant dans le monde mobile. À ce petit jeu, Apple est roi — tout du moins sous les benchmarks multiplateformes tels le GeekBench du jour — mais qui sont donc les autres contestataires ? Hé bien, en sus de la pomme avec son A15 et de Samsung, la concurrence se compose de Qualcomm avec son Snapdragon 8 gen 1 et du Dimensity 9000 de chez MediaTek.

Si, encore davantage qu’une tour ou qu’un ordinateur portable, un smartphone ne se limite pas qu’à sa puissance brute : la connectivité, l’écran ou encore l’appareil photo sont autant de critères pour départager les flagships du moment. Reste qu’ici, nous causons CPU, avec un charmant leak de @IceUniverse, habitué du genre, qui récapitule les scores GeekBench — oui, dont la fiabilité est discutable, mais, à sa décharge, il est difficile de comparer de manière équitable plusieurs OS différent — des futurs ténors de 2022.

Si la boîte de Cupertino mènerait la danse, en multi comme en single-core, la grande surprise proviendrait de la puce de MediaTek, qui se hisse en seconde position. Étant donné l’historique de la firme conceptrice de modèles peu onéreux, la prouesse serait de taille ! Quant aux Snapdragon, le 8 Gen 1 devancerait à peine le 888, sachant que l’Exynos se classe bon gré mal gré en dernier, une piètre performance puisque le 888 date tout de même de 2020. À cela, il faut rajouter la compatibilité Armv9 du benchmark, encore inexistante, qui pourrait donc amener à une puissance plus grande en pratique pour le Snadragon 8 Gen 1, l’Exynos 2200 et le Dimensity 9000. De quoi, enfin, rattraper les APU présents dans les PC portables ? (Source : Wccftech)