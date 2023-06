NZXT renouvelle son carrossage d'oreilles avec la gamme Relay

Communiqué de presse — Nous étions hier le 21 juin. Et que se passe-t-il le 21 juin, mis à part que l'on fête le solstice d'été, et donc premier jour de l'été ? On prend la flotte sur le coin de nez bien sûr, mais avec classe, en allant écouter du jus d'ondes de plus ou moins bonne qualité à l'occasion de la fête de la musique. Quel meilleur timing pour NZXT, qui poursuit ainsi sa diversification, pour annoncer le renouvellement de sa gamme de périphériques audio Relay ?

Car ce n'est vraiment une diversification vers l'audio, puisque le constructeur avait déjà tenté le coup fin 2019 avec sa gamme EAR composée de deux casques-micro filaires et d'un DAC. Le casque — exit la version ouverte, que du fermé pour ce cru 2023 — reste filaire et a des caractéristiques assez classiques, avec des tranducteurs neodymium 40 mm @113 dB de sensibilité, qu'on retrouve un peu partout. Le DAC se voit en revanche légèrement évoluer puisque livré d'emblée avec un support pour casque, faisant toujours office d'une pratique mini console de table qui permet entre autres de régler rapidement le mix son entre le canal de sortie HP/casque (doté d'une commutation automatique quand vous sortez le casque de son support) et celui des communications, genre... le micro. C'est toujours plus efficace que bon nombre de filtres logiciels visant à supprimer les bruits de fond lors de vos conversations philosophiques au cours d'une partie de DOTA.

Une gamme plutôt bien née, qui ne prétend pas concurrencer les ténors du secteur, mais qui s'inscrit plutôt comme des énièmes clones de bonne facture, bien finis, connectés dans un écosystème logiciel complet avec CAM. Et surtout, comme toujours depuis la tendance amorcée vers ~2016 par la marque, avec une signature minimaliste stylistique très soignée. On s'est dit qu'un retour d'expérience sur le Comptoir vous ferait plaisir , alors nous vous ferons ça dans les prochaines semaines, notamment sur la partie électronique du DAC très peu documentée.

Elles ressemblent à des monitor ces enceintes, non ?

Los Angeles, CA - 21 juin 2023 - NZXT, entreprise leader de composants et d’accessoires de jeu PC, annonce aujourd’hui le lancement de l’écosystème audio Relay, une gamme de produits audio haute qualité pour les joueurs sur PC qui offre aux joueurs un contrôle total sur leur sortie audio et améliore leur expérience de jeu grâce à une qualité sonore exceptionnelle et un confort optimal.

L’écosystème audio Relay comprend quatre périphériques audios de haute qualité, chacun conçu avec soin pour améliorer l’immersion dans les jeux. La gamme est composée du polyvalent SwitchMix, du casque haute-fidélité Relay, des puissantes enceintes et caisson de basses Relay. Avec le SwitchMix, les joueurs peuvent basculer facilement entre n’importe quel casque 3,5 mm et des enceintes simplement en posant ou en retirant leur casque sur le support inclus.

Le casque Relay, certifié Hi-Res Audio par la Japanese Audio Society, offre aux utilisateurs une expérience audio réaliste et naturelle, avec un signal audio clair et une faible distorsion. Il est doté de fonctionnalités d’amélioration audio telles que le DTS Headphone:X, avec des préréglages par genre, un égaliseur à 10 bandes pour personnaliser l’expérience sonore, des drivers de 40 mm à faible distorsion pour réduire la fatigue auditive, et un design confortable. Pour compléter l’écosystème, les enceintes et le caisson de basses Relay offrent un son stéréo de 80 W (et 140 W pour le caisson de basses) garantissant une immersion totale des joueurs dans leurs mondes virtuels.