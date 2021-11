La semaine dernière, on avait vu les RX 6900 XT de référence sous flotte dans certaines boutiques dont la grosse usine Mindfactory. Normalement réservées aux OEM, nous fûmes surpris de les voir en vente au détail, sans achat associé pour justifier cet état de fait. Pour rappel, ce sont des cartes refroidies par un AIO de 120 mm, suffisant pour refroidir une carte au TGP de 300 W, mais pas forcément dans le silence.

En tout cas, si vous doutiez du devenir des Radeon, elles font comme les autres, elles terminent au fond d'un rig comme le montre Hardwareluxx. Si vous étiez un joueur en recherche, sachez que vous ne verrez pas la couleur des cartes. C'est clairement du gâchis, mais ça montre que tout est tendu pour tout le monde, car ces cartes sous flotte ne sont pas les meilleures pour ça : il faut rentabiliser le prix d'achat plus élevé sur une durée plus grande, et le cooling demande une consommation supérieure très probablement.

Ça montre surtout qu'on n'est pas sortis de l'auberge avec cette cochonnerie, et que bien malin est celui qui pourra prédire l'avenir des cryptos, même si depuis plus d'un an, ça dure et s'amplifie malgré quelques fluctuations qui ont eu pour conséquences un allègement des prix.