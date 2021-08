C'est une journée dédiée à la chaleur. Non, nous ne ferons pas de la pseudo écologie de hardware, mais juste un bilan chaleur du matos qui arrive. Après la DDR5 qui devrait chauffer plus, on passe sur Alder Lake. Ce dernier devrait, selon le site FCPowerup, envoyer plus de bois que ses tristement célèbres Comet Lake et Rocket Lake. Pourquoi ?

Premièrement parce qu'il existe un ou des Alder Lake au TDP de 165 Watts, quand les anciens stoppaient à 125 dans le commerce. C'est déjà un petit signe en soi, mais le site fait l'analyse entre 10/11è génération et 12è, a.k.a Alder Lake. Selon nos confrères, le courant continu délivré par le 12 V serait le même entre les 2 familles à deux exceptions près : en observant le tableau, bien qu'il n'y ait pas eu de CPU 165 W avant, il y aurait néanmoins des recommandations pour Comet et Rocket avec de tels TDP. Puis les 10/11è gen à 35W ont besoin de 13 A contre 11 à Alder.

Le gros du problème viendrait du pic de consommation, et donc les pics de demandes de courant. Entre 10/11e gen et Alder, il faudrait compter de +12 à +24 % en sus. Sur un CPU au TDP de 125 W, on passerait de 408 à 468 W, sur le segment 165 W (sans CPU vendus Rocket et Comet), de 480 à 540 W, sur le segment CPU 65 W, on glisserait de 360 à 462 W, enfin sur le secteur 35 W, on aurait un pic allant de 198 à 246 W.

Cette lecture montre qu'il faudrait compter désormais plus dans le choix des blocs d'alimentation, entre 48 et 102 W si on se fie à ces chiffres, uniquement pour encaisser les pics électriques qui apparaissent en charge, comme on a pu en voir sur les cartes graphiques récentes, où nous avons pu les mesurer avec les outils adaptés.

Autre phénomène qu'il faudra surveiller, la dissipation des refroidisseurs. Plus de watts = plus de chaleur à évacuer, sur du 10 nm, ça complexifie la chose à isosurperficie, avec une densité en transistors bien plus grande. (Source des puissances WCCFTech)