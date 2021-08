Peut-être à cause des confinements, des difficultés de production ou, tout simplement parce qu’aucune innovation ne justifie à l’heure actuelle de renouvellement des gammes, l’actualité en matière de boîtiers demeure calme bien que régulière. Symbole de ces lentes évolutions, le Draco 10, nouvellement paru chez Antec, résume assez bien tout ce qu’un geek pourrait rechercher dans une tour, le tout dans un format réduit tout comme le tarif.

En effet, en dépit de sa compatibilité mATX « seulement », offrant des dimensions totales contenues de 444 x 220 x 410 mm (de quoi caser un GPU de 360 mm maximum en ôtant les ventilateurs de la face avant), le Draco 10 centralise tous les équipements en vogue dans ses 6,2 kg. Panneau latéral en verre trempé de 4 mm, façade ARGB et cache-alimentation : le compte est. Au niveau du stockage, Antec n’y va pas de main morte avec 3 emplacements 2,5" au dos de la mobale, et 2 emplacements 3,5" ou 2,5", au choix, situés devant l’alimentation. Côté ventilation, la face avant supportera 3 moulins de 120 mm ou 2 de 140 mm, au-dessus, presque pareil : 2 de 120 mm ou 2 de 1240 mm et, enfin, un seul ventilateur de 120 mm est adaptable à l’arrière, qui sera par ailleurs le seul fourni à l’achat. Notez l’absence de filtre à poussière sur la face avant, et la présence d’un mesh plus ou moins efficace en dessous de l’alimentation et sur la partie supérieure. Enfin, la connectique se compose de deux ports USB 3.0, un bouton power, un bouton reset et les deux jacks habituels, micro et casque.

Présent d’ores et déjà dans toutes les bonnes crèmeries pour un ticket d’entrée de 54,99 €, ce Dracofeu 10 possède dans sa manche ce qu’il faut pour convenir aux configurations d’entrée comme de milieu de gamme — quitte à investir séparément dans des filtres à poussière par la suite. Reste à voir ce qu’il en est des performances en refroidissement, mais, pour cela, il faudra attendre un test bien plus approfondi.