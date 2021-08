Écrit par Thierry C. | 06 Août 2021 à 11h10 | 129 bims

C'est une petite bombe du refroidissement par air dans l'entrée de gamme, qui voit son prix fondre aujourd'hui. L'Hyper 212 Black Edition de Cooler Master passe sous les 25 € ! À ce prix là vous ne trouverez pas meilleurs rapport qualité/prix pour un budget serré.

Le modèle est une tour de 159 mm de hauteur pour un poids de 650 g en ordre de marche. Ce qui fait sa force en plus de ses bonnes performances, c'est sa finition soignée dans les moindres détails : nickelage noir, bouchons de caloducs, plaque en aluminium brossé. Il a tout des plus grands. Équipé d'un ventilateur Silencio FP120 (650 à 2000 tr/min), vous aurez la garantie d'un fonctionnement sans bruit excessif. Pour le péché, direction Amazon, via notre lien bien sûr.