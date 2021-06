AMD n'en finit pas de faire des bonds en avant sur sa R&D, et cette fois-ci c'est via un brevet - et oui, encore une fois - qu'une des innovations des rouges vient se confirmer publiquement. En effet, nous resterons dans les nouveautés très techniques, à l'instar du 3D V-cache, avec la parution de tout un tas de détails mettant au grand jour une partie des recherches brevetées par AMD sur la construction de CPU big.LITLLE. Une information qui se couple assez bien avec les rumeurs à propos de Zen 5, qui pourrait être construit de la sorte, et qui montre que la firme de Lisa Su se rapproche des travaux effectués par Intel sur les améliorations des processeurs généralistes, qui pourrait faire de même sur Alder Lake.

Alors, que trouvons-nous dans ce fameux brevet ? Beaucoup d'informations vairées sur le fonctionnement de plusieurs types d'unités de calculs au sein d'un CPU, et pas seulement auprès des petits et gros cœurs, mais aussi vers des unités spécialisées comme un iGPU. Nous sommes donc sur quelque chose d'assez large qui est la mise en parallèle pur du traitement des opérations de par la nature de chaque calcul à effectuer, afin d'optimiser au plus que possible le traitement des taches selon les spécialités de chaque cœur.

À noter, ce brevet ne semble concerner que des unités présentes sur le même SoC, donc il ne s'agit pas du traitement des communications entre CPU et GPU tel que nous les connaissons. En revanche, cela voudrait dire qu'AMD pourrait mettre des iGPU sur ses plus gros processeurs afin de réaliser des calculs graphiques. D'autres optimisations, notamment sur les I/O sont notées, et au final l'objectif est simple : réduire le plus que possible le traitement des informations sur des unités x86 quand cela n'est pas nécessaire. Cela risque d'être plus poussé qu'un simple big.LITTLE, puisqu'il faudra mettre au moins les unités de traitement en amont - contrôleur mémoire, filtre des entrées/sorties - et surtout, prévoir des drivers et des instructions adaptées pour les OS. Il est donc très probable que nous ne voyons pas les résultats de ces recherches dès demain. (source : Freepatentsonline)