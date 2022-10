AMD a lancé ses Ryzen 7000, vous pouvez retrouver le niveau du 7950X et du 7700X dans nos colonnes. Parallèlement à ça, les rouges ont encore du stock à écouler sur les Ryzen 5000. Pour aider à le faire baisser plus rapidement, vous obtiendrez une clé pour un jeu pour tout achat d'un Ryzen 9 5900X et 5950X, Ryzen 7 5800X3D, 5800X et 5700X, ainsi que les Ryzen 5 5600X, 5600, 5500 et même 4500 ! Le jeu à gratter n'est pas un bête jeu, c'est UNCHARTED : Legacy of Thieves Collection qui paraitra le 19 octobre prochain, dans un peu plus d'une semaine donc.

Même si le coup est bon à jouer pour les clients, AMD aurait pu s'en passer : le prix d'une plateforme AM5 est absolument prohibitif, la faute à des CPU vendus plus chers que leur MSRP, et des cartes mères dont les prix font bondir le moindre amputé ! Il n'y aurait que la DDR5 qui rentrerait un peu plus dans le rang. Mais si vous voulez une nouvelle plateforme, regardez du côté de l'AM4, ça reste excellent, et vous enquillerez un super jeu ! Groupe LDLC partenaire de l'offre, à peser le pour et le contre entre prix des CPU chez ce revendeur ou taper ailleurs pour bien moins cher que le jeu pris au détail !