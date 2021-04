Officieux est le terme qui convient le mieux à cette rumeur. Pour situer la chose, AMD prévoit de faire son grand plouf dans la DDR5 et sa nouvelle architecture basée sur Zen 4 courant 2022. Mais il y a bien une suite de prévue, y compris sous forme d'APU, et c'est de ça dont on va "parler". Ces APU en Zen 5, dont le nom de code serait Strix Point, porteraient une nomenclature en Ryzen 8000G. Le N3 de TSMC serait à l'oeuvre.

Le plus gros changement serait l'adoption d'un agencement de type big.LITTLE, avec 8 coeurs Zen 5 pleine puissance, et 4 coeurs plus petits privilégiant la basse consommation et des perfs de moindre niveau pour des tâches légères. Si cela ne vous rappelle pas Alder Lake en fin d'année, c'est que vous ne nous lisez pas assez ! Autre détail non vérifié ni vérifiable, le lancement de ces engins serait prévu en 2024, ce qui serait cohérent si on table sur une durée de vie de 18/24 mois par génération, en partant de début 2022 pour Zen 4.

D'un point de vue graphique, ces APU seraient programmés pour avoir une grosse performance 3D, ce qui laisserait penser qu'AMD prévoirait d'incorporer RDNA 2 dedans au pire, ce qui ne ferait pas de mal vu que Vega commence à tirer la langue et plafonne les améliorations. Par ailleurs, le sous-système mémoire serait revu pour plus de patate. Que cette dernière info soit vraie ou fausse, cela constitue quoiqu'il arrive un axe d'amélioration, peu importe soit la génération. (Source)

Hey Willy, Zen 5 sera spécial, il parait ! Mais où est l'chat !