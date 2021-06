Rumeur du jour, bonjour, et c'est Alder Lake-S qui est concerné, l'après Rocket Lake-S chez Intel, aka la supputée 12e génération Core ! Alors que WCCFtech avait acquis la certitude le mois dernier que celle-ci allait débarquer en novembre, voilà qu'une autre rumeur vient plus ou moins contredire et confirmer en même temps la précédente, par l'écrit de Moore's Law is Dead, un autre incontournable de la rumeur à gogo. En effet, selon lui, Intel pourrait plutôt planifier un lancement d'Alder Lake-S un peu plus tôt au mois octobre, plus précisément aux alentours d’Halloween (le 31, donc quasi novembre et toujours Q1 2021, quoi), dans l'objectif d'accompagner la prochaine édition de Windows, parfois prénommée « Windows 11 » par certains pour des raisons que l'on ignore encore, mais que Microsoft devrait présenter (quoi qu'il s'agisse) plus en détail fin juin.

Un tel calendrier ne serait évidemment pas dû au hasard, puisqu'il se dit aussi que cette prochaine grande mouture de l'OS introduirait bon nombre de changements au Scheduler de Windows. Des modifications qui seront, on l'imagine bien, indispensables afin de pouvoir tirer parti de l'architecture hybride d'Alder Lake-S à la big.Little, mélangeant gros coeurs « Golden Cove » et petits coeurs « Gracemont », et pour permettre au Scheduler de savoir quoi faire et quand de ce nouveau type de hardware qui lui est encore inconnu à ce jour.

On sera forcément curieux de voir si ces « optimisations » pourraient au passage aussi avoir un impact (fut-il négatif ou positif) sur les performances des anciens processeurs passés sous Windows 11, ou encore si Alder Lake-S serait de fait incompatible avec autre chose que le dernier OS de Microsoft. Enfin, à voir aussi si cette poussée de l'OS vers ce type de fonctionnement et d'architecture poussera également AMD à l'adopter tôt ou tard. Les futurs Ryzen en 3D seraient-ils un début de réponse ? Beaucoup d'interrogations, mais les réponses ne sont pas encore pour tout de suite... (Source)