AMD lance ses Ryzen 5000-C, au beau C de Chromebooks

Puisqu’il est désormais possible de jouer sur son ordinateur portable made by Google, il n’est nullement surprenant de voir les fabricants lancer des séries spécialement dédiées à cet usage. En effet, si le grand public demeure plutôt boudeur de l’offre du géant du web dans nos contrées, outre-Atlantique, le bousin se vend plutôt bien : l’occasion pour les rouges de négocier quelques biftons contre une arrivée en grande pompe.

Pour autant, l’arrière-scène est moins reluisante : loin du futur de la série 7000, ces versions 5000C ne sont autres que du Cezanne rebadgé, et donc — encore — son iGPU VEGA. Certes, en présence de DDR4, nul besoin d’évoluer ; les rouges (avec le nouveau R7 5825C) se prétendant même plus rapides que les bleus (un i7-1185G7) sur une magnifique série de 3 benchmarks (GeekBench multithread, Webxprt et Motion Mark). Pour quelle configuration logique de ce 5825C ? Hé, bien, c’est en fait 4 bousins qui sont annoncés aujourd’hui, couvrant la majorité de besoin de ces machines.

Un joli panel de configurations allant de 2 (snif) à 8 cœurs, accompagnées d’un nombre équivalent de CU pour la partie graphique : rien de spécial à redire à cela. Ainsi, le face-à-face s’effectue à 4 cœurs contre 8 : niveau équité, nous repasserons… à moins que les laptops équipés ne soient placés sur la même grille tarifaire.

En parlant d’appareils, deux sont annoncés : un chez HP et l’autre chez Acer. Tous deux seront équipés de l’octocore dans le meilleur des cas, et disponibles pour le courant de cette année… sans pour autant s’étendre sur la configuration ou le tarif. Rendez-vous en magasin pour plus d’informations !