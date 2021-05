Il faut croire que lors des pénuries de matériel, les rumeurs et fuites ne manquent pas dans les stocks de la toile. En effet, même s’il reste difficile d’obtenir du matériel de dernière génération, les gens se tournent déjà vers ce qui sera prévu pour fin 2021 et 2022, puisque cela marquera des ruptures plus importantes dans le monde des PC : DDR5, PCIe 5.0, nouvelles plateformes, changement de nodes... Bref, une nouvelle ère pour nos machines maison, mais aussi le monde professionnel. C’est donc du côté des futurs CPU Zen 4 de chez AMD que nous irons donc aujourd’hui, avec des rumeurs sur sa plateforme toute nouvelle, l’AM5, puisque Twitter nous sort un bon gros ragot de derrière les fagots à ce sujet : AMD passerait en LGA.

AM5 ????

- LGA-1718

- Dual-channel DDR5

- PCI-e 4.0

- 600 series chipset — ExecutableFix (@ExecuFix) May 22, 2021

Cela fait un paquet d’informations qui sortent d’un coup, et il convient donc de regarder un par un les différents points, car il s’agit surtout d’une rumeur ici : point de sources, point de fuites, et nous sommes sur une personne peu connue dans ce milieu, avec un penchant rouge assumé. Nous ne disons pas que la prédiction n’est pas fiable, mais restez prudents : il est facile de s’emballer sur quelques informations lorsque nous manquons de preuves, le Comptoir vous demandera donc de prendre des moufles chers lecteurs.

Le cœur du sujet est principalement le passage au LGA pour la plateforme AM5, qui semblerait rester en 40 x 40 mm pour la taille du CPU selon @ExecutableFix. Ce support n’est pas une nouveauté, puisqu’il est déjà présent sur les CPU Threadripper et EPYC, qui demandent beaucoup plus de pins sur une surface assez contenue. Cela semble donc logique pour AMD de passer ses variantes grand public sur du LGA, qui permettra de mieux gérer un nombre plus élevé de pins de signal — pour la DDR5 ou plus de lignes PCIe par exemple — et simplifie la production des cartes mères, puisque ce type de socket peut être soudé en surface, ce qui facilité l’automatisation.

Nope and I guess it makes sense. No need for 5.0 in the consumer space at the moment anyway — ExecutableFix (@ExecuFix) May 22, 2021

Le passage à la DDR5 et aux chipsets de série 600 semble tout aussi logique, en revanche nous resterons dubitatif sur cette histoire de ne pas passer au PCIe 5.0. En effet, il faut comprendre une chose avec les différentes versions de ce standard : parler de logique « consumers » n’est pas toujours approprié, et ici notre cher ExecutableFix manque clairement d’arguments solides à notre gout. En effet, le PCIe 4.0 n’avait pas pour but de vivre très longtemps, et il n’est pas très optimisé au niveau de son efficacité énergétique — non, ce n’est pas qu’une simple histoire de gravure. Si ce qui est annoncé par le PCI-SIG s’avère vrai, la montée en débit du PCIe 5.0 s’appuie sur un renforcement de la qualité du signal, ce qui veut dire qu’il y a peu de chance de revoir un souci de type surchauffe par exemple, et les changements sont faibles à apporter sur un CPU en PCie 4,0.

Surtout, au-delà du simple intérêt en bande passante, le PCIe 5.0 est attendu par de nombreux fabricants pour des raisons d’interconnect plus évolués — comme le CXL — ou il permet aussi de réduire le nombre de lignes nécessaires pour un type de stockage, par exemple mettre plus de SSD NVMe sur une carte d’extension. Restons prudents bien entendu, cependant chaque changement de version de PCIe n’inclue pas que des modifications en débit, mais aussi sur la couche logicielle. Et puis, si les rumeurs sont vraies et qu’Intel passe en PCIe 5.0 sur Alder Lake, nous voyons mal son concurrent ne pas le faire, alors que le segment professionnel risque d’en être équipé. Attendons donc de voir ce que va dire le reste de la ragosphère du monde hardware, peut-être que notre devin amateur a une bouliche de cristal bien translucide.