S'il y a bien un fondeur qui fait parler de lui ces derniers jours, c'est bien SK Hynix, un des géants coréens dans la conception et production de puces dédiées à la mémoire autant morte que vive. En effet, celui-ci tient à rappeler qu'il est bien présent dans le domaine et multiplie les annonces, entre l'ouverture de nouvelles usines et un éclatement de ses secteurs d'activité. Il y a derrière tout ça probablement l'envie de profiter de la pénurie pour s'étendre et s'ouvrir dans le marché des semi-conducteurs, ce qui est compréhensible à la vue de la conjoncture actuelle. Néanmoins, un des dossiers un peu plus vieux était toujours en suspend depuis quelque temps : la récupération de la division Business NAND de chez Intel.

Et bien petite mise à jour aujourd'hui, puisqu'il semblerait que la Commission Européenne ait décidé de donner son feu vert complet à la firme pour reprendre cette unité de chez les bleus. Une décision qui lui permet de ne pas se froisser avec le marché européen au niveau de la législation, d'autant plus que celle-ci est déjà définitive et ne sera pas - en théorie - rediscuter sur le vieux continent. Cela fait toujours une procédure de moins, après les autorisations de la FTC et de la CFIUS, donnant espoir aux deux sociétés de réussir la transaction d'ici la fin de l'année 2021. Une transaction qui est chiffrée à 9 milliards de dollars US tout de même, mais à partir de maintenant, il ne reste plus que quelques barrières administratives. (source : Guru3D)