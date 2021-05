Nous savions déjà qu'Alder Lake-S était prévu pour 2021, même si des doutes subsistaient. Pour ceux qui auraient du mal avec les noms de code Intel et leur multitude, et comme on les comprend tellement nous avons eu du mal nous aussi à les assimiler tellement ils ont changé en cours de route, c'est la prochaine déclinaison de CPU desktop mainstream Intel, et la première en 10 nm. Elle arborera une architecture big.LITTLE que nous avons déjà expliquée la semaine dernière via un sample de présérie détecté par Igor Wallossek. Ce sont des coeurs Golden Cove qui officient, et qui devraient offrir a minima 20 % d'IPC en plus en simple thread, et deux fois plus en multithreading. Pour le coup, la plateforme fonctionnera sous DDR4 et PCIe 4, mais aussi sous DDR5 et PCIe 5. Cela implique la coexistence des deux supports, à voir comment Intel va lancer le truc.

WCCTech a acquis la certitude que le lancement aura lieu en novembre, ce qui serait cohérent, mais pas confirmé officiellement pardi ! La 12e génération Intel devrait enfin offrir aux bleus une plateforme capable de concurrencer Zen 3 et probablement Zen 4, et enfin redéfinir une concurrence saine sur ce segment, qui a vu AMD s'emparer de parts de marché en peu de temps, et d'une manière spectaculaire sur le segment mainstream cela s'entend. Cette date semble donc en adéquation avec celle des Xeon Alder Lake dont on vous touchait quelques mots il y a presque un mois.