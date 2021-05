Le Taïwanais AUO est l'un des constructeurs de dalles LCD les plus prolifiques sur le marché et ses créations se retrouvent dans de nombreux écrans gaming référencés par ses nombreux clients. Bien entendu, il ne fait pas que du gaming et couvre aussi des domaines comme l'automobile, le médical et l'affichage de grandes tailles, avec des technologies de dalles VA, de l'AMOLED, mais aussi du Micro LED. C'est évidemment le gaming qui nous intéresse en priorité et ça tombe bien, AUO a fait miroiter quelques nouveautés potentiellement intéressantes pour les joueurs, bien décidé à faire avancer le marché avec des solutions encore plus attractives (et coûteuses ?).

Tout d'abord, le constructeur a vanté son tout premier écran QHD certifié 300 Hz, et le premier au monde ! Des écrans ont déjà réussi à dépasser cette barre, comme le PG259QN d'ASUS, mais l'ont jusqu'à présent toujours fait en 1080p. Une nouvelle étape va donc être franchie ! Au passage, on découvre aussi la technologie Advanced Reflectionless Technologie (ART) d'AUO, destinée à éliminer les reflets et l'éblouissement liés à la lumière ambiante. Un résultat obtenu grâce à un nouveau type de surface capable de changer la direction de la lumière réfléchie et un nouveau revêtement réduisant l'intensité de cette lumière pour la rendre quasi indiscernable. Voilà qui pourrait être bien utile !

Avis aux amateurs d'écrans fortement incurvés et aux haineux de la chose qui aiment se faire du mal, AUO prépare aussi un écran 34 pouces avec une méga courbe 800R ! L'écran sera évidemment destiné aux joueurs, avec une définition WQHD, une fréquence de rafraichissement maximale de 165 Hz et un temps de réponse GTG de 1 ms. En somme, si les 1000R de votre Samsung Odyssey ne vous ont pas totalement satisfait, gardez un oeil sur l'arrivée de cette dalle AUO sur le marché !

Enfin, si vous êtes plutôt en attente de Mini LED, rassurez-vous, il y'en a également en projet chez AUO, pour desktop, mais aussi pour laptops. Côté desktop, AUO a encore fait une "première au monde" avec son écran 32 pouces UHD 4K 144 Hz sur les bases d'une dalle AHVA, Quantum Dots et Mini LED à l'appui, le tout certifié DisplayHDR 1400 ! En ce qui concerne le Mini LED pour les machines portables, il y a au programme du 17,3 pouces 4K UHD DisplayHDR 1000, ainsi que du 16 pouces QHD DisplayHDR 1000.

Tout ça, c'est bien (très) beau, mais c'est pour quand ? En supposant que les constructeurs vont sans doute pouvoir s'en servir dans les prochains mois pour de nouveaux produits et sous réserve de leur présentation encore cette année (peut-être au Computex 2021 ?), on peut facilement imaginer qu'aucune arrivée sur le marché ne se fera avant 2022, au mieux, sauf miracle. (Source)