Voilà une semaine chargée en fuite pour l’équipe rouge ! Après un sacré récapitulatif des gammes à venir, le vent du net nous apporte un morceau encore plus conséquent et plus tangible des nouveaux produits AMD, à savoir un APU pour PC de bureau Zen 3 : le Ryzen 7 5700G, équipé de 8 cœurs et 16 threads pour une fréquence en boost de 4,65 GHz (pour 1,365 V de détectés sur CPU-Z, et 2,0 GHz de base), mais à la partie graphique reposant toujours sur une base VEGA, à savoir VEGA 8.

Pris la main dans le sac par un utilisateur du forum asiatique ChipHell, la puce possède néanmoins la qualité de ne pas être un engineering sample, c’est-à-dire que la belle est un exemplaire paré à être vendu au grand public : autant dire que l’annonce desdits processeurs ne devrait clairement pas tarder.

Cependant, ce n’est pas tout, car un « test » a même pu être réalisé, composé d’un maigre score CPU-Z et Cinebench R20. Avec 631 points en single core, le nouveau serait environ 15 % plus rapide que le 4700G - nous n’en attention pas moins du fait du changement architectural induit par le passage à Zen 3. Quant au rendu de Cinebench, ce 5700G affiche 6040 points, soit environ le score d’un 10900 bleu. Reste encore à savoir le prix, car les APU du genre risquent d’être hautement recherchés en tant qu’alternative de fortune à un GPU compétent — pénurie obligeant. Pourvu que la disponibilité soit à la hauteur des attentes des clients ! (Source : Guru3D)