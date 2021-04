Si les technologies modernes peuvent sembler de plus en plus obscures et difficiles à appréhender, c'est bien parce que c'est un peu le cas, et les profanes n'ont pas systématiquement le temps ou l'envie de s'immerger sous un tsunami de littérature pour se mettre à jour - en pratique, ce ne serait pas très pertinent non plus, particulièrement si ce n'est pas le coeur de son métier. Ce qui n'empêche pas que le sujet reste tout à fait intéressant à aborder régulièrement, afin d'en dénouer autant que possible les complexités pour en faire une découverte simplifiée et plaisante pour la majorité, mais toujours informative et éducative, décantée au maximum du pénible et du laborieux. C'est d'ailleurs là toute l'idée derrière nos Hard du Hard.

Et puisqu'on va parler processeur aujourd'hui, souvenez-vous justement que c'est un travail que notre Nicolas avait fait pour nous il y a presque 3 ans afin de nous expliquer le fonctionnement du processeur. Un travail de littérature tout à fait pertinent à redécouvrir pour l'occasion - partie 1 et partie 2 - et en complément parfait au nouveau travail de démystification vidéoludique réalisé par Intel dernièrement. Ainsi, dans la continuité de sa vidéo précédente racontant de manière simplifiée le parcours du sable au silicium dans la création du semiconducteur, Intel nous offre cette fois-ci deux sessions vidéos animées par Boyd Phels - Corporate Vice President de groupe Client Engineering chez Intel et qui a participé à de nombreuses architectures depuis le Pentium 4 !

C'est lui !

Les deux vidéos se veulent avant tout éducatives, accessibles, et contre toute attente relativement dénuées du marketing habituel du fondeur, et c'est tant mieux. La première session de 19 minutes aborde l'histoire du CPU et son évolution au fil des années, ainsi que l'importance de l'Instruction Set Architecture ou ISA dans l'élaboration. La seconde vidéo est un peu plus longue, avec 25 minutes de blabla de Boyd Phels, mais qui y couvre cette fois-ci beaucoup plus de sujets, comme la profondeur des pipelines, la spéculation, l'exécution spéculative, l'Out-of-Order, le front-end et le back-end du CPU, le calcul superscalaire...

En somme, des vidéos de qualité qui peuvent valoir le détour pour ceux qui veulent compléter ou rafraîchir un peu certaines connaissances, ou simplement découvrir la chose pour la première fois sans se faire trop mal au ciboulot. En tout cas, Intel semble clairement engagé dans cette nouvelle approche éducative et encourage les amateurs du genre de souscrire aux notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos - ce qui sous-entend évidemment qu'il y aura d'autres sur d'autres sujets, comme les FPGA, l'informatique quantique et bien plus ! Que l'on aime ou pas l'entreprise, la marque, ses produits et ce qu'elle représente, c'est une initiative utile que l'on ne peut finalement qu'apprécier. Bien entendu, 44 minutes de visionnages ne feront de personne un expert en quoi que ce soit (n'en déplaise aux trop nombreux « experts » en [insérer ce que vous voulez] qui sévissent sur les réseaux), mais c'est toujours un début !