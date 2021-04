L'origine de l'histoire, nous ne la connaissons déjà que trop bien : la pandémie et les confinements ont fortement contribué à accélérer la numérisation de nos sociétés à l'échelle mondiale et au passage allumé un feu à l'arrière-train de l'industrie du semiconducteur qui n'en attendant pas tant. Résultat des courses, depuis le premier trimestre de 2020 les composants mêmes les plus basiques se sont faits très rares et leur approvisionnement très disputé, provoquant hausses des prix, pénuries et un cumul d'arriérés de commandes pour les PC destinés aux entreprises, à l'éducation et pour le grand public.

En somme, ce qui n'avait pas pu être livré en 2020 a donc pu commencé à l'être en 2021, expliquant au moins en partie les 83,987 millions de PC livrés pendant Q1 2021, soit 55,2 % de plus qu'au même trimestre de l'année précédente ! C'est aussi un léger déclin de 8% par rapport à Q4 2020. Toutefois, celui-ci est un trimestre traditionnellement plus fort que le 1er de l'année à cause des fêtes.

Naturellement, ce sont les 5 plus gros joueurs du marché qui en ont avant tout profité, particulièrement Apple qui a pu apprécier un doublement de ses livraisons et une hausse de 2,2 % de ses parts de marché ! Mais la croissance annuelle est assez fantastique également pour les 4 autres, +59,1 % pour Lenovo (1er du classement avec 24,3 %), +64,1 % pour HP (2e avec 22,9 %), +23,4 % pour Dell (3e avec 15,4 %) et +73,5 % pour Acer (5e avec 7,0 %). Les plus petits joueurs du PC ont cumulé collectivement une progression de 50,3 %.

Cependant, l'avenir resterait relativement flou pour l'instant pour les acteurs concernés et la pénurie de semiconducteurs ne serait pas encore prête à cesser d'influencer le marché du PC, et elle devrait ainsi largement rester au coeur des discussions de 2021. Par contre, le vice-président d'IDC (l'entreprise d'analyse ayant généré ces chiffres) explique que les 3 segments principaux susmentionnés du PC connaissent toujours en ce moment une demande qui n'était pas attendue, fruit d'un changement fondamental qui serait en train de s'opérer, un ensemble qui pourrait selon lui se traduire par des perspectives bien optimistes pour le PC, potentiellement sur les 2-3 prochaines années ! (Source)