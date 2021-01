Et notre tournée continue avec GIGABYTE cette fois-ci, qui présente un lot de cartes Z590 et quelques cartes B560, avec le renforcement de ses références AORUS et le développement progressif de la gamme Vision, qui a remplacé les cartes Designare sur le segment grand public. Dans tous les cas, vous connaissez la formule : PCIE 4.0 x16 sur au moins un des ports - parfois dédoublé via des switchs - et au moins un port M.2 en PCIe 4.0 x4.

Commençons par les mastodontes avec les cartes Z590 AORUS Xtrem et Z590 AORUS Master, prévus pour absorber des puissances colossales et atteindre les meilleures performances avec les prochains CPU Rocket Lake. L'alimentation est énorme, avec 20+1 VRM sur la Xtrem et 18+1 VRM sur la Master, mais attention au marketing abusif ici : le dédoublement numérique n'est pas un pur dédoublement de phase, les impulsions PWM se retrouvant modifiées dans l'opération. Toutefois les composants employés semblent être de qualité supérieure, aidant à la stabilité lors des immenses charges de courant, mais cela ne fait pas tout, le BIOS étant déterminant à ce sujet.

Pour ce qui est des fonctionnalités, c'est un peu l'orgie : 2 ports Thunderbolt 4 (Xtrem), de l'Ethernet Aquantia 10G, Wi-Fi 6E et système audio haut de gamme basé sur de l'ALC1220, des DAC ESS Sabre, des amplificateurs indépendants (Xtrem) et des condensateurs WIMA, ce qui se fait de mieux en sorte. La carte Xtrem dispose même d'une carte d'extension pour augmenter le nombre de SSD mis en NVMe, avec un design compatible PCIe 4.0 apparemment, et d'un DAC en USB-C basé sur un DAC ESS Sabre ES9280CPRO qui est même compatible Android et Apple OS en plus de Windows 10, permettant d'en profiter sur votre téléphone.

Pour les utilisateurs plus raisonnables, les cartes Z590 AORUS Elite AX et Z590 AORUS Pro AX disposent d'une alimentation plus classique de 12+1 phases - pas forcément dédoublées cette fois - et de l'attirail classique pour les cartes AORUS modernes : réseau Ethernet 2.5G, circuit audio avec condensateurs WIMA et Wi-Fi 6. Le chipset audio de la AORUS Pro évolue vers la nouvelle puce de Relatek, l'ALC4080, sans donner plus de précision pour l'instant à ce sujet.

Les cartes VISION sont aussi de la partie, avec les Z590 VISION G et Z590 VISION D, qui s'axent plutôt sur la connectivité et un design plus professionnel, tout en n'oubliant pas les performances. Pour l'alimentation, nous avons des circuits en 14+1 (VIGION G) et 12+1 (VISION D) VRM, avec un refroidissement conséquent. Les cartes semblent compatibles avec le Thunderbolt 4, mais une carte d'extension sera nécessaire, les ports USB-C semblant être uniquement en USB 3.2 Gen 2x2, à voir ce qu'il en est réellement une fois l'ensemble des spécifications données. Le circuit audio semble similaire à la Z590 AORUS Pro, avec une puce ALC4080 et des condensateurs WIMA.

Les amateurs de mini-PC ne sont pas oubliés, avec une référence Z590I AORUS Ultra et une référence Z590I VISON D en mini-ITX, avec des alimentations en 10+1 VRM et une connectivité en Wi-Fi 6 et Ethernet 2.5G. La VISION D semble exploiter nativement le Thunderbolt 4, mais il manque encore les caractéristiques détaillées de ce modèle pour mieux comprendre sous quelle forme, cette connectique étant très intéressante sur les cartes mini-ITX.

Enfin, des modèles de gammes standards sont aussi proposés avec lesZ590 Gaming X et Z590 UD AC, proposant toutes les deux une alimentation en 12+1 VRM et un refroidissement correct. Le réseau reste en Ethernet 2.5G, cependant le Wi-Fi de l'UD AC reste en Wi-Fi 5 et dans les deux cas, adieu les condensateurs WIMA et le circuit audio plus poussé, et l'UD AC perd le port USB-C ainsi que 2 ports SATA. Elles resteront toutefois des cartes intéressantes pour ceux qui veulent moins investir dans leur mobale, tout en voulant mettre des CPU solides et pouvoir les overclocker un peu.