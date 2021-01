Continuons notre voyage au travers des cartes Z590 qui ont déjà été présentées ces derniers jours, avec ASRock, où l'ensemble de la gamme de cartes pour Intel 500 a été dévoilée, du Z590 au B560 en passant par le H570. Donc nous vous prévenons d'avance, c'est un long billet, que nous avons balisé par chipset, et nous ne montrons qu'une référence à chaque fois, car le fabricant adore faire des variantes pour peu de chose : Wi-Fi, pour vidéos... Regardons donc tout cela de plus près.

Du Z590 avec Killer

Commençons par le plus gros chipsets, dédiés aux performances extrêmes, à la connectivité avancée et à l'overclocking : le Z590. ASRock propose quelque chose de très proche que ce que nous avions vu sur Z490, avec des constructions similaires et un design qui change peu. À noter, toutes les références sont compatibles PCIe 4.0 sur les lignes CPU pour au moins un port PCIe 4.0 x16 et un port M.2 PCIe 4.0 x4.

Le haut du panier est toujours constitué des cartes Z590 Taichi et Z590 Phantom Gaming Velocita, utilisant une alimentation CPU sur 14 phases avec des selfs de 90 A (Taichi) ou de 60 A (PG Velocita) et une ventilation qui semble remaniée par rapport à la génération précédente. Les deux cartes exploitent aussi les mêmes réseaux avec des puces Killer, donnant de l'Ethernet 2.5G et du Wi-Fi 6E. La Z590 Taichi dispose en plus de 2 ports Thunderbolt 4 / USB 4.0, ainsi que d'un circuit audio boosté avec un DAC Sabre ES9218 et des condensateurs WIMA. Il semblerait aussi qu'ASRock développe des technologies sur la connectivité, afin de mieux séparer les canaux de communication, mais à voir l'intérêt réel sur le terrain.

Le milieu de gamme du chipset ne bouge pas et propose toujours des références Z590 Extreme 4 et Z590 Steel Legend, avec toutefois la disparition des cartes Phantom Gaming classiques. L'architecture de l'alimentation reste toujours sur 14 phases, non ventilées cette fois, et des selfs de 60 A. Les deux cartes disposent du Wi-Fi 6E et d'un module Ethernet 2.5G Dragon, une marque du fabricant qui est un rebadging, comme Killer en quelque sorte. Pour l'audio, si la Z590 Extreme 4 dispose d'une puce ALC1220, la Steel Legend se contentera d'une puce ALC897, ce qui est un peu décevant pour du milieu de gamme.

Les cartes Z590 Pro4 et Z590 Phantom Gaming 4 sont des modèles d'entrée de gamme, avec une connectique réduite, un circuit audio très basique et le strict minimum sur le réseau, les versions Wi-Fi ne se contentant "que" du Wi-Fi 5. Toutefois la puissance semble rester correctement équipée, avec 14 phases pour la Pro4 et 8 phases pour la Phantom Gaming 4, le tout avec des petits radiateurs, mais au moins cela fait un refroidissement. Cela sera suffisant pour fabriquer des configurations gaming à bas coût autour d'un Core i5, voire d'un Core i7.

Surprise, cette fois-ci les petits formats ne sont pas oubliés et deux références micro-ATX sont de la partie : les Z590M Pro4 et Z590M Phantom Gaming 4, prévues pour des petites configurations à bas prix, ce qui est parfait pour son premier PC monté main. Les caractéristiques sont semblables à celles de leurs grandes sœurs respectives, à part que la Pro4 passe de 14 à 12 phases pour sa version micro-ATX, et que le réseau reste basé sur de l'Ethernet Gigabit.

Enfin, les possesseurs de mini-PC ne sont pas oubliés, puisqu'une référence en mini-ITX existe avec la Z590M-ITX/ax, équipée de 8 phases à 60 A, du Wi-Fi 6E et de deux ports Ethernet en 2.5G et Gigabit. Cependant nous avons une légère déception, ASRock utilisait du Thunderbolt sur ses références mini-ITX de bonnes factures, espérons donc qu'un modèle plus véloce soit prévu avec la connectique ultra rapide dans le futur.

Le milieu de gamme H570

La gamme H570 reste plus légère quant à elle, car les modèles sont plus basiques et moins fonctionnels, Intel n'autorisant toujours pas l'overclocking sur cette plateforme. Nous aurons donc plutôt des modèles d'entrée de gamme, dédiés aux joueurs les moins fortunés. Pareil ici, le PCIe 4.0 est disponible sur le port PCIe 4.0 x16 et sur un des ports M.2 en PCie 4.0 x4.

Les modèles ATX sont les H570 Steel Legend et H570 Phantom Gaming 4, qui partagent la même alimentation sur 8 phases, cependant la Steel Legend dispose d'un meilleur refroidissement, bien que dans l'absolu, sans overclock, l'intérêt d'une grosse alimentation reste limité. Chacune dispose d'un emplacement M.2 key E pour y mettre une puce Wi-Fi, et le réseau est basé sur de l'Ethernet 2.5G pour la première, et sur du Gigabit pour la seconde. L'audio reste basique, avec du simple ALC897.

La version H570M Pro4 est la seule carte mATX de la gamme, mais elle garde les 8 phases dédiées au CPU comme pour les versions ATX, ainsi que l'Ethernet Gigabit, le port M.2 pour le Wi-Fi et l'audio en ALC897.

La H570M-ITX/ac ne sera ici qu'un simple changement de chipset comparé à la version Z590, donc il n'y a pas grand-chose de plus à y rajouter ici.

L'hybride entre taille et puissance : B560

Enfin, une référence entre deux est rajouté pour les chipsets Intel, le B560, qui permet en partie d'overclocker le CPU, ce qui sera probablement intéressant pour certains utilisateurs qui ne voudront pas casquer pour du Z590, tout en gardant la possibilité de jouer un peu sur les fréquences. Toujours pareil, un port PCIe 4.0 x16 et un port M.2 PCIe 4.0 x4 sont présents sur l'ensemble des modèles.

Les deux modèles ATX B560 Steele Legend et B560 Pro4 exploitent des alimentations sur 10 et 8 phases qui permettront de profiter de CPU de moyenne gamme de la onzième génération bleue. La Steel Legend dispose d'une meilleure connectique USB et de l'Ethernet 2.5G, et les deux cartes utilisent toujours de l'ALC897 pour l'audio et ont un port M.2 key E pour le Wi-Fi.

Les versions mATX de ces cartes - les B560M Steel Legend et B560M Pro4 - ne subissent aucun changement si ce n'est que la perte de quelques ports PCIE. L'alimentation, la connectique et le réseau restent les mêmes, et une variante de la B560M Pro4 existe avec du Wi-Fi 5 embarqué.

Une carte mini-ITX est aussi présente, la B560M-ITX/ac, avec un équipement léger et qui sera parfaite pour la construction de mini PC de salon ou de bureau sans faire pleurer votre cochon-tirelire. Avec 6 phases pour le CPU, de l'Ethernet Gigabit et une puce Wi-Fi 5, elle fera une bonne base pour des CPU de basse et moyenne consommation, voire pour des petites configurations gaming sans de trop grandes prétentions.

Enfin, une gamme B560M-HDV est disponible pour les besoins bureautiques et professionnels, avec pouvant accueillir ou non une puce M.2 pour le Wi-Fi selon la référence, et les cartes disposent d'un port VGA pour exploiter de vieux écrans. L'alimentation se base sur 6 phases pour le CPU à première vue et 2 phases pour le SoC, le réseau sur de l'Ethernet Gigabit et l'audio sur de l'ALC897.