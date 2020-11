Jeudi dernier, vous pouviez lire enfin le dossier sur les Ryzen 5000. Nous n'avions alors reçu que les deux plus gros, a.k.a 5950X et 5900X, les deux plus petits sont arrivés ultérieurement. Ces 5600X et 5800X ont été soumis au même (mauvais) traitement, et ont livré leur verdict que nous vous laissons découvrir. Ainsi le nouvel échiquier est complet, avec les forces en présence depuis des années.

Vous noterez que nous possédons deux 5600X, un venant du circuit presse estampillé semaine 36, un venant du commerce semaine 41, et les deux ont un comportement différent en charge sur tous les coeurs. Comme la carte mère sur laquelle ils tournent est différente, nous allons procéder à des investigations sur une troisième carte mère afin de voir si ce différentiel de 200 MHz en charge provient de la nature du CPU ou de procédés intégrés aux cartes mères. Bonne lecture !