Les vrais fans ne la ratent jamais, le département marketing les créateurs de Mass Effect on fait du novembre 7 la journée de célébration "N7 day" depuis plusieurs années maintenant — N7 est le code désignant le crème de la crème des forces spéciales de l'Alliance. Cette année, la journée avait une saveur inédite pour les plus grands nostalgiques de la trilogie, puisque Bioware a enfin confirmé l'arrivée du remaster de la série (avec tous les DLC) Mass Effect Legendary Edition pour le printemps 2021 sur PC et PS5/Xbox Series X (oh, ça sent l'ajout de raytracing !), et au passage que le studio travail bel et bien sur un nouveau titre (mais qui risque encore de se faire attendre un moment).

Pour marquer le coup, NZXT a dévoilé un nouveau boîtier dans sa gamme CRFT de séries limitées (une série de produits sous licence) en collaboration avec Bioware : le CRFT 07 H510i Mass Effect ! Le nouveau complément parfait pour votre carte mère N7 (qui n'a rien de Mass Effect) ?

NZXT n'y a pas pensé (bouuuuh, visiblement pas de fans chez eux), alors on l'a fait pour eux !

Comme ce fut le cas pour tous les boîtiers dans cette déclinaison (Fallout, Overwatch, Ninja, PUBG, etc.), il s'agit essentiellement d'un skin cosmétique appliqué sur le boîtier original, ici le H510i. Un boîtier plutôt sympathique et bien construit que l'on vous invite pour l'occasion à redécouvrir dans notre test détaillé, en compagnie de sa version Elite. Cette édition limitée reprend le célèbre thème de l'armure N7 iconique du jeu, avec du fibre de carbone, la bande rouge/blanche et un logo N7 en façade. Le boîtier dispose également d'un charme (amovible) à deux faces sur le panneau latéral en verre, permettant d'afficher au choix l'icône Paragon ou Renegade — donc à changer selon l'humeur de votre Shepard. Hormis le thème, rien d'autre ne change, toutes les qualités et quelques défauts du H510i sont toujours bien là, à l'identique.

Le CRFT 07 H510i Mass Effect sera limité à 500 unités (mais qui ne semblent pas être numérotées) et encore une fois, NZXT a eu la main plutôt lourde dans sa tarification, puisque le boîtier sera proposé à partir de décembre pour 199,99 € — soit presque 100 € de plus que le modèle H510i standard, ouch ! À ce prix-là, la moindre des choses eût peut-être été de garantir une copie gratuite de Mass Effect Legendary Edition le jour J ? Bref, comme la majorité des boîtiers CRFT, le public visé est surtout celui des fans qui ne reculeront devant rien pour s'offrir un énième objet aux couleurs de leur franchise favorite !