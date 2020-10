Entre les RX 6000 de chez AMD et les RTX 3000 côté NVIDIA, les joueurs ont décidément eu de quoi baver. Cependant, tout le monde n’a pas un demi-SMIC (voire un SMIC complet !) à dépenser dans une carte graphique, et bon nombre de gameurs lorgnent vers des cartes qui n’ont pas encore été annoncées, à savoir les RX 6600 ou RTX 3060.

Cela tombe bien : des rumeurs font état d’une RTX 3060 Ti, qui officierait à un tarif (hors taxes, comme d’habitude sur les prix américains) inférieur à 400 $. Cependant, alors que l’on pensait cette carte réservée à un futur lointain, voilà que MyDrivers annonce tout tranquillement que le 17 novembre serait la date de disponibilité des bousins — information à prendre avec toutes les pincettes nécessaire, bien entendu.

A titre purement informatif — et spéculatif — cette RTX 3060 Ti serait basée sur un GA104-200, recyclant ainsi les dies défectueux de la RTX 3070, mais ne ferait usage que de 4864 cœurs CUDA tout en conservant les 8 Gio de GDDR6. Sur le papier, cette date semble plausible, puisque les verts prendraient ainsi à rebrousse-poil AMD qui s’est pour le moment bien gardé de rendre officielles ses cartes de séries inférieures. En outre, du fait de la disponibilité extrêmement limitée des cartes gaming Ampère, une carte supplémentaire serait un moyen de vendre toujours davantage, surtout si la pénurie provient de soucis de gravure du GPU et permet un approvisionnement conséquent de GA104 castrés. Bref, beaucoup de "si" et de supputations ; et cela ne risque pas de s’arranger avec le confinement mondial progressif et les fêtes de fin d’année s’approchant. Affaire à suivre... (Source : VideoCardz)