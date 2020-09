Le Snapdragon 8cx aurait pu se nommer Snapdragon Win10cx tant son ambition était claire : coloniser le segment des ordinateurs portables, avec l’aide bienveillante de Microsoft et de son OS Windows 10 nouvellement porté sur ARM. Sauf que la concurrence d’AMD avec les APU Zen était à la porte, et les intégrateurs se sont trouvés face à la même décision cornélienne qui handicapait les rouges : pourquoi investir sur des nouvelles lignes de productions (ici compatibles Snapdragon), alors que le succès du bouzin est incertain ? Si l’évolution — pénurie de 14 nm aidant — se fait sentir sur les processeurs x86, le jeu d’instruction ARM a dû rebuter plus d’un décisionnaire.

Il faut dire que les performances n’étaient pas vraiment concluantes en dépit d’une autonomie dans la moyenne haute... D’où le fait que ce 8cx n’ait pas vraiment inondé les étals. C’est dans ce contexte mouvementé (pour le projet, pas pour Qualcomm) que la maison-mère refresh son bébé avec un 8cx gen2... qui partage exactement les caractéristiques de son aîné, bien que la mention « 5G » soit désormais sur la fiche produit (alors que le modem, un X55, reste inchangé !). Inutile de s’épancher sur la partie CPU, un octocore Kryo 495, ni sur l’Adreno (680, très probablement) dont les fréquences ne sont même plus communiquées. Côté gravure, le 7 nm reste également de mise ; et le bouzin a déjà trouvé son premier hôte : l’Acer Spin 7 SP71, encore faudra-t-il le trouver en magasin, et dans nos contrées... ce qui n’avait (doublement) pas été le cas de la Surface Pro X intégrant le p8cx premier du nom.

Difficile dans ces conditions de ne pas afficher notre déception. Certes, ce renommage en bonne et due forme est peut-être un simple artifice visant à renouveler l’engouement autour de Windows 10 ARM, mais les conditions ne sont clairement pas satisfaisantes. À voir ce que cela donne dans un nouvel appareil, en attendant la (réelle) itération suivante !