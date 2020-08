Parmi les innombrables références de routeurs proposant du Wi-Fi et la démocratisation des kits mesh sur le marché, l'utilisateur a de quoi être perdu. Si un routeur central peut convenir à la plupart des gens, cela ne permet pas toujours de couvrir la totalité de la surface d'une maison. Les kits mesh vont donc dans ce sens en proposant un système de satellite bien pratique, augmentant la portée du sans-fil. Bien que ASUS nous ait présenté des versions mini de ses ZENWIFI AX il y a peu, ce n'est pas la marque la plus implantée dans ce domaine. Neatgear, avec ses Orbi, a rencontré un certain succès et commercialise régulièrement de nouvelles versions de ses routeurs mesh. La marque avait lancé son RBS850 en juillet et nous propose désormais un LBR20 faisant office de routeur 4G en plus. On vous détaille tout un peu plus bas !

Nous avons devant nous un routeur Wi-Fi totalement similaire, en terme de look, aux autres références de la série Orbi. Alors qu'apporte ce routeur ? Eh bien, surtout une connectivité 4G LTE, il fait donc modem et amènera internet dans votre habitat en toute facilité. Ce type de produit est bien pratique lorsque votre situation géographique ne vous permet pas de bénéficier d'un débit décent pour vos tâches courantes. Ce LBR20 propose du Wi-Fi tri-band en AC2200 et pourra s'intégrer dans un réseau maillé Orbi existant. Netgear parle d'un CPU quadcore moulinant à 710 MHz, mais n'a absolument pas communiqué sur le modèle.

Les chiffres annoncés sont de 400 Mbps sur le 2.4 GHz et 866 Mbps sur le 5 GHz, à vérifier en pratique bien sûr. Les normes de multiplexages comme MU-MIMO sont supportées et vous feront théoriquement diminuer en latence. Là où le produit tire son épingle du jeu, c'est qu'il propose une fonction de bascule entre 4G et connexion provenant du réseau filaire, un must pour garantir une continuité du service internet en toutes circonstances. Un débit de 1,2 Gbit/s est annoncé possible en descendant sur la 4G, ce qui nous paraît un peu enjolivé.

Modèle ORBI lbr20 CPU Quad-core CPU @710 MHz RAM Non spécifiée Multiplexage MU-MIMO + Breaforming + 256-QAM ROM Non spécifiée WIFI Tri-band 802.11ac - 2.4 GHz (400 Mbps) / 5 GHz (866 Mbps) / 5 GHz (866 Mbps) Connectiques Port SIM + WAN 1 Gbps + LAN 1 Gbps Réseaux LTE 3G band: B1,4,5 + 4G band (LTE-TDD): B41 + 4G band (LTE-FDD): B2,4,5,7,12,13,14,17,25, 26,29,30,66,71 Sécurité WPA2 Application Orbi App + compatibilité Google Assistant / Alexa Prix Environ 399,99 euros

Bon, à la lecture des caractéristiques, vous devez avoir tilté - ou alors, rebuvez une tasse de café -, ce routeur provient vraiment d'un autre temps. Sortir un produit en Wi-Fi 5 et 4G alors que la nouvelle norme 802.11ax est disponible sur ses derniers satellites parait être un choix surprenant. D'autant plus que ce routeur est annoncé à un tarif de 399,99 euros, c'est cher, pour ne pas dire hors de prix pour si peu de capacités. Pourtant, la société est une des seules à proposer un kit maillé compatible 4G LTE, puisque cette fonction est souvent réservée à des routeurs centraux assez onéreux. Par exemple, on pourra citer le Huawei B535-232 ou bien le Archer MR600 de chez TP-Link. C'est donc la combinaison entre réseau mobile et mesh que vous payez le prix fort, un achat donc à méditer fortement.