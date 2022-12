Test • Fractal North Mesh

Le vent du nord dans un boîtier !

Nous sommes tous d'accord pour dire que depuis un peu plus d'un an, Fractal fait un gros effort de design et ne vient pas sacrifier les performances de ses boîtiers pour autant. Le Torrent faisait l'unanimité à l'été 2021, tout comme ses déclinaisons Nano et Mini l'hiver qui a suivi. S'en sont suivis les POP au mois de juin, des modèles un peu plus modestes, mais tout aussi attirants. Le R&D chez Fractal ne s'est pas reposé sur ça et propose aujourd'hui une nouvelle approche de design. Du bois, des ouvertures, pas de verre et encore moins de RGB. Le North Mesh nous arrive tout en sobriété encore une fois, mais de quoi est-il capable en pratique ?