Annoncé au mois de mai, mais jamais revu depuis, voilà le retour du LG 34GP950G. Matiou le kérosène vous donnait des infos dessus sur ce billet, mais pour les flemmards, on a un 34 pouces incurvé à dalle nano IPS, affichant 3440 x 1440 pixels, et un VRR à 144 Hz overclockable à 180, notion très marketing que celle de l'overclocking de dalle, qui marche quand ça veut et très souvent pas sans artéfact.

Sachez que le bousin arrive, et sera commercialisé à 1299 $, ce qui en fait quand même un écran bien cher, comme tout moniteur G-Sync Ultimate soit dit en passant sur ce segment. Entre du 21/9 UWQHD à 144 Hz, ou de l'UHD à 144 Hz sur 32", on a quand même de quoi choisir sur le marché.