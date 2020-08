The Creative Assembly ne va pas se faire que des amis. Pourtant, afin de promouvoir le jeu Total War Troy, les développeurs ont décidé de le rendre gratos pendant 24 heures après sa sortie sur l'Epic Games Store, une initiative presque inédite pour un jeu de cette renommée (surtout la saga). Eh bien on était en droit de se demander s'il y avait anguille sous roche, il semblerait que oui. Vous aviez pu voir hier lors de notre Comptoiroscope qu'en Ultra ça défonçait une RTX, mais Gamegpu va plus loin et va faire pleurer les verts, et hurler à la mort le rouges !

En effet, dès le 1080p, la reine actuelle la RTX 2080 Ti ne dépasse pas les 99 ips. Et là déjà on pourrait tiquer, mais la suite est affreuse. La GTX 1070 est la dernière Geforce avant de voir apparaitre toute l'armada rouge. Comptez 62 ips pour la GTX 1070, la Radeon VII se noit à 58 ips, 55 pour la RX 5700 XT. On assiste au même naufrage avec Polaris, la RX 590 étant loin derrière la GTX 1060, 46 vs 35. On n'a pas osé commenter la suite, ça sent réellement le jeu pas optimisé du tout, ou alors il y a de gros soucis, parce qu'atteindre de tels niveaux avec de tels GPU, ce n'est pas cohérent, et quand bien même le moteur n'est pas favorable aux Radeon, à ce point ça sent le roussi. Vivement des pilotes optimisés, ou un patch qui régule ça, quand on voit le nombre d'ennemis dans World War Z...