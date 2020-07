Les kits Wi-Fi Mesh sont assez à la mode en ce moment et concurrencent de plus en plus les machines se proposant comme routeur central. Oui, l'esthétique commence à primer de plus en plus face aux performances pures et les kits Mesh permettent à la fois de faire passer incognito les machines dans le domicile, mais aussi d'étendre fortement la portée du sans-fil. Asus par exemple avait lancé un nouveau kit miniature, avec ses ZenWiFi AX Mini et la plupart des routeurs arrivant sur le marché proposent souvent une compatibilité Mesh. Netgear est un des acteurs les plus connus sur ce marché, avec ses Orbi, qui ont pu rencontrer un certain succès. La gamme est d'ailleurs passée en Wi-Fi 6 en juin, avec des RBK850 très bien équipés. Un satellite vient se rajouter ce mois-ci au catalogue, le RBS850, un modèle qui viendra s'implanter dans toute installation dotée de la dernière norme sans-fil.

Nous sommes donc face à une sorte d'extension, puisqu'il ne s'agit que d'un satellite en vente, se proposant d'intégrer votre maillage existant. On retrouve sur ce modèle tri-band la prise en charge du 5 GHz, pour un débit théorique de 2402 Mbps et du 2.4 GHz pour 1147 Mbps. Le produit embarque 8 antennes et un processeur quad-core cadencé à 2.2 GHz - il est donc bien équipé. À côté, vous trouverez des connectiques RJ45 pour la partie LAN, à savoir quatre interfaces en 1 GbE disponibles pour vos PC. Bien entendu, Wi-Fi 6 oblige, les normes de multiplexage sont supportées, avec la prise en charge du MU-MIMO. La machine conserve une petite taille (190 x 254 x 71mm) et une masse raisonnable (1,3 kg), on reste sur la même chose que ce que l'on connait sur les autres Orbi.

Le produit est disponible à la précommande chez les revendeurs pour un tarif assez élevé de 474,75 euros. Comment ça vous trouvez ça cher ? En effet, ce DLC de Wi-Fi est vendu à un prix un poil trop élevé - juste un poil alors - et ne pourra pas trouver sa place chez tout le monde. Déjà, il faudra une installation compatible, avec un kit Orbi déjà installé, mais il faudra aussi accepter de payer plus cher un satellite seul qu'un pack de base. Oui, le pack Orbi RBK852 par exemple, avec un routeur plus un satellite, est trouvable à moins de 800 euros, ce qui revient donc moins cher par machine.

Au niveau des alternatives, eh bien, il n'y en a pas beaucoup malheureusement. ASUS propose ses ZenWiFi en Wi-Fi 6 pour un tarif un peu moins élevé (environ 100 euros de différence) et Xiaomi propose aussi son AX1800 dans cette norme, pour une bouchée de pain, mais avec obligation de passer par la case importation. Sinon, vous pourrez toujours vous rabattre sur du Wi-Fi 5, avec des produits nettement moins onéreux, comme le DECO M4 de chez TP-Link ou bien les modules Mesh Nova MW6 de chez Tenda.