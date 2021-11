√prix ≠ (5G + Wi-fi 6 + USB 3.1 gen 2) = M5

Netgear et les routeurs, forcément c'est une grande histoire d'amour très romantique. Il était donc logique, à l'heure où les réseaux mobiles s'attirent les foudres de leurs réfractaires et deviennent presque capables de télécharger l'entièreté d'internet en deux souffles de mouette, que le constructeur californien – On such a winter's daaaaay ♫ – se positionne sur les routeurs mobiles LTE. Des solutions mobiles bien plus performantes qu'un partage de connexion via votre smartphone, plus autonomes également, et offrant plus de services. Bien plus cher également. En 2019 vint donc le M1 dont nous avions déjà pu apprécier les services malgré quelques bugs, puis l'année suivante le M2 dont ce M5 de 2021 reprend les traits en passant au covid-19 à la 5G. Retour d'expérience.

