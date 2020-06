Le Computex aurait dû se tenir fin mai début juin, nous aurions dû le voir si le COVID n'avait pas fait littéralement suer la planète humaine, la planète tout court ayant eu droit à un sursis bienvenu. La grand-messe est devenue un salon incontournable de l'IT, se partageant l'année avec le CES, et c'est souvent à ces occasions que de grandes annonces y sont faites. Cette année, il n'y aura rien eu. Dans un premier temps, les organisateurs avaient prévu un report du 28 au 30 septembre, mais finalement, devant l'épidémie qui ne faiblit pas dans le monde même si la vague est passée en Europe, il a été décidé que tout serait annulé cette année.

Le nouveau rendez-vous reprend ses dates fétiches, et c'est désormais programmé du 1er au 5 juin 2021. On peut penser qu'à cette date, le monde respirera mieux pour ce genre de manifestation. En effet, le Computex en moyenne réunit 1685 exposants, plus ou moins prestigieux, provenant de 30 pays, et attire plus de 40 000 visiteurs venant de 171 pays, c'est très précis. Comme on sait ce qui nous attend cette année, on pense à Zen 3, RDNA 2 +/- Big Navi, Ampere, on se demande ce qui nous sera réservé en 2021. Intel devrait lancer Rocket Lake, a.k.a l'architecture Ice Lake en 14nm, à moins d'une surprise ? AMD pourrait présenter Zen 4 et la DDR5. Suspense !