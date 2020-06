Il aura fallu patienter treize années avant de voir la franchise Desperados renaître de ses cendres, mais c'est bel et bien le cas avec Desperados III, dont la date de sortie est fixée au 16 juin 2020. L'histoire se déroule avant les évènements du tout premier jeu développé par Spellbound Entertainment, studio germanique disparu en 2012 et recréé dans la foulée sous le nom de Black Forest Games. Sauf que là, c'est un nouveau dèv qui entre en piste puisque c'est Mimimi Games (Shadow Tactics) qui s'est occupé de ce titre, qui tourne avec le moteur Unity.

Pour tester cette nouveauté, nous avons confié la tâche à une RTX 2080 Gaming OC mais petite nouveauté, et pas des moindres, c'est désormais un Ryzen 3800X qui vient remplacer le 1800X pour accompagner notre GPU. Au passage, la RAM change aussi et passe de 16 Go 3200C16 à 16 Go 3600C16. Et toc. La définition retenue est la 4K UHD en 16/9 (i.e. 3840x2160), et on a souhaité ajouter un élément de comparaison par rapport au classique Low vs High.

Nous avons donc ajouté un 3e test en poussant l'échelle de rendu à 200%, histoire de voir si ça apportait réellement quelque chose, que ce soit au niveau du rendu graphique ou de l'impact sur les performances. C'est assez curieusement que nous avons constaté de bien faibles différences, comme vous aurez tout loisir de l'observer dans la vidéo du jour.