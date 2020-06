Si Lakefield n’avait pas attendue sa sortie officielle pour se faire prendre en photo sans caleçon — un peu comme notre Guillaume après quelques pintes de trop au Macumba — il ne s’agissait à l’époque que de fuites floues, et non de photos officielles permettant de reconnaître plus aisément les composants.

Désormais, le cliché tout droit sorti des entrailles d’Intel est officiel et HD, l’occasion de se farcir notre activité favorite : la dissection de silicium.

Empilement de die obligeant, nous ne sommes ici capable d’analyser que la partie supérieure, qui contient les cœurs, les contrôleurs mémoire, le cache et l’iGPU... tout ce qui nous passionne, en fin de compte ! Sinon, que dire de ce CPU pas vraiment comme les autres ? Directement, nous remarquons la différence de taille entre Sunny Cove et les Tremont : de quoi se passer d’explications pour ce qui est de la différence de consommation (et, ainsi, de performances). Notez également les 4 contrôleurs LPDDR4X de 16-bits, portant le total aux 64 bits promis. Pour le reste, il s’agit de suppositions, bien qu’Intel ait confirmé le support de 6 caméras maximum ainsi que de l’affichage en 5k60, d’où la présence d’une IPU (Image Processing Unit) et d’un processeur d’affichage de taille imposante. De même, les TSV (Through-Silicon Vias, les voies de communication avec le die inférieure apportant également le courant au die supérieur) sont répartis sur l’ensemble de la puce, bien que la droite des du cœur Sunny Cove laisse voir des points caractéristiques.

Si ces clichés sont de bonne facture, il ne faut pas oublier qu’un processeur se teste sur un banc dédié, et sa puissance de mesure avec des graphiques et non des photographies. Attendons donc les premiers résultats pour juger de l’efficacité du bousin ! (Sources : Divers Twitter)

